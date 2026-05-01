До релиза осталось чуть больше двух месяцев.

Франшиза Assassin’s Creed является одной из самых известных во всей игровой индустрии, поэтому вполне естественно, что практически любой проект, носящий соответствующее название, успешно продаётся. Кроме того, за счёт своего возраста игры данной серии уже вполне годятся для обновления и повторной продажи. Попробовать Ubisoft решила с Assassin’s Creed IV Black Flag, и вот, уже через два месяца ремейк «Чёрного Флага» заглянет на прилавки, ну а к сегодняшнему дню число пользователей, добавивших обновлённое приключение пирата Эдварда Кенуэя в список желаемого, перевалило за 1 миллион.

Безусловно, количество и скорость добавлений игры в список желаемого лишь косвенно связаны с её последующими продажами, но определённое представление о запросе сообщества на данный проект всё-таки даёт.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, а именно так нарекли ремейк в Ubisoft, поступит в продажу 9 июля на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. В обновлённой версии игры помимо усовершенствованной графики также будут реализованы новые и расширены старые геймплейные механики и добавлены новые сюжетные линии персонажей.