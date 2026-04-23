Переделка проекту нужна не была, но раз уж сделали — можно и взглянуть.

Длительная череда слухов и инсайдов осталась позади: Ubisoft провела обещанную официальную трансляцию, в рамках которой полноценно представила ремейк экшена Assassin’s Creed IV Black Flag. Обновлённая версия лишилась в своём названии римской цифры «IV», но получила подзаголовок Resynced.

Формально данной игре обновление совсем не требовалось: она и по нынешним меркам выглядит свежо. Однако ремейк затрагивает не только и не столько графическую составляющую, сколько непосредственно игровой процесс. Как заявляют разработчики, в Resynced-версии «Чёрного Флага» нас ожидают усовершенствованные механики подводных исследований, паркура, а также боевая система с более высоким уровнем хореографии. Обновили и физический движок: теперь волны будут сильнее раскачивать судно, что окажет влияние на морские баталии.

В ремейке расширен арсенал нашего пиратского судна, добавили новые задания, но при этом не изменена сюжетная линия Эдварда Кенуэя. Единственное существенное изменение — отсутствие вставок из современности с брожением по офису корпорации Abstergo. Данное решение исключительно верное, поскольку возвращение в современность во всех частях серии очень сильно нарушало сюжетную целостность и выбивало игроков из колеи прохождения. Хорошо, что в данном моменте девелоперы прислушались к игрокам.

Релиз Assassin’s Creed Black Flag Resynced запланирован на 9 июля этого года на всех актуальных платформах.