Показали несколько стартов партий за разные фракции.

Уже меньше, чем через две недели Heroes of Might and Magic: Olden Era отправится в странствие по просторам раннего доступа Steam, а это значит, что разработчики всё активнее проводят предпродажную подготовку. Сегодня, например, представители студии Unfrozen не только объявили о скором начале масштабного стресс-теста, но и опубликовали свежий геймплейный видеоролик пошаговой стратегии.

В рамках этого видеоролика нам показали несколько стартов на, по всей видимости, случайных картах и за случайные фракции, а также несколько сражений уже либо из середины, либо из финала партии.

Напомним, что Heroes of Might and Magic: Olden Era неофициально позиционируется как игра, нацеленная на фанатов «третьей» и «пятой» номерных частей «Героев». Именно от третьей части новинка унаследовала поле боя с шестиугольными клетками-«гексами», а от пятой — фракции, так или иначе напоминающие хорошо известные по предыдущим частям серии.

В раннем доступе стратегия появится 30 апреля, а 22 апреля в ней будет проходить стресс-тест, на который допущены все желающие.