К экранизации различных видеоигр мы уже давно привыкли. Получается, справедливости ради, в большинстве случаев сильно так себе, но от новых попыток владельцы соответствующих франшиз не отказываются. Так, сегодня Activision и Paramount Pictures объявили дату премьеры фильма по Call of Duty — картину начнут показывать в кинотеатрах 30 июня 2028 года.
Как утверждают авторы экранизации, фильм передаст эмоции игр серии, а также поведает истории и мотивации главных действующих лиц. Экранизация Call of Duty создаётся с расчётом как на фанатов этой игровой серии, так и на тех, кто с нею не знакомы.
По заверениям создателей картины, их цель — уровень современных дорогих фильмов про боевые действия. А вот удастся ли этого добиться, узнаем только через два с лишним года.