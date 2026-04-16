Работы ещё вагон и маленькая тележка, но дата премьеры уже объявлена.

К экранизации различных видеоигр мы уже давно привыкли. Получается, справедливости ради, в большинстве случаев сильно так себе, но от новых попыток владельцы соответствующих франшиз не отказываются. Так, сегодня Activision и Paramount Pictures объявили дату премьеры фильма по Call of Duty — картину начнут показывать в кинотеатрах 30 июня 2028 года.

Как утверждают авторы экранизации, фильм передаст эмоции игр серии, а также поведает истории и мотивации главных действующих лиц. Экранизация Call of Duty создаётся с расчётом как на фанатов этой игровой серии, так и на тех, кто с нею не знакомы.

По заверениям создателей картины, их цель — уровень современных дорогих фильмов про боевые действия. А вот удастся ли этого добиться, узнаем только через два с лишним года.