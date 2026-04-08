В мире игр Михаил Андреев
Инсайдер сообщил о скором полноценном анонсе ремейка Assassin’s Creed IV Black Flag
Пока что со стороны Ubisoft была лишь официально подтверждена работа над данным проектом.

В начале марта этого года компания Ubisoft подтвердила работу над ремейком Assassin’s Creed IV Black Flag. Для тех, кто пристально следят за игровой индустрией и вникают во все инсайдерские донесения, это не стало неожиданностью, однако на текущий момент о данном проекте так ничего неизвестно, кроме тог, что в своём названии он лишится римской цифры IV и получит подзаголовок Resynced.

И вот, как сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который «вёл» тему с ремейком «Чёрного Флага» практически с самого начала, сообщил о том, что официальный полноценный анонс Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится уже совсем скоро — на следующей неделе, а если ещё точнее, то 16-го числа.

Источник изображения: Ubisoft.

Хенденсон не уточнил, чего нам следует ожидать от анонса и будет ли он совмещён с презентацией проекта и демонстрацией его особенностей относительно оригинальных приключений Эдварда Кенуэя.

Напомним, что Assassin’s Creed IV Black Flag вышла в 2013 году и стала настоящей находкой для тех, кому интересна не столько жизнь свободолюбивых ассасинов, сколько морские бои, исследования визуально привлекательного мира, пиратские песни и делёжка награбленного добра.

#ubisoft #assassins creed #assassins creed iv: black flag #assassins creed iv black flag #assassins creed black flag resynced
Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
9
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
1
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
56
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6

Сейчас обсуждают

Ian Murdock
23:59
Ковыряешься ты у тебя в заднем проходе! Я тебе уже писал, что порт ssh наглухо сейчас задраен! Какой ты по нему подбор паролей будешь делать, если порт закрыт?
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
23:56
Ещё раз: боты ковыряют ssh. Это всё, что хотел сказать. Далее спор не имеет смысла.
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Ian Murdock
23:54
Объясни мне тогда откуда у тебя познания про пароли на ssh? Если я уже лет 20 этой фигнёй не занимаюсь и захожу исключительно по сгенерированным ключам. Ещё раз повторяю, что красноглазые - это форто...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
23:49
Я даже посты не редактирую, в отличие от тебя. Там всё ещё не написано, что хожу куда-то по ssh. Вся происходящая дичь живёт исключительно в твоей голове. Особенность красноглазых - какие-то знания в ...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Roditch
23:49
Япония уже отстаёт от Китая и России в этой сфере.
Япония упростила доступ к персональным данным без согласия пользователей для развития ИИ-технологий
Ian Murdock
23:47
Извините, но у нас все ходы записаны, так что не получиться отмазаться, что ты про ssh не писал ...пароли на rdp и ssh брутфорсят... Ты ещё напиши, что это ты не писал ))) Нет милок красноглазый, это...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Dentarg
23:38
Я нигде не утверждал, что по ssh по паролю хожу. За что люблю форточки - профильному спецу можно просто сказать, что нужно, и он сделает. А если не сделает - расстаться с ним и взять нового. Только кр...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Roditch
23:34
Канал Труха даже у украинских турбо патриотов считается откровенно кастрюльным.
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Шеша сидит с компа
23:31
на завидуй нищук
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Roditch
23:31
В России всё же немного больше, чем 1500 россиян.
Россияне готовы доверить уборку и готовку в своем доме человекоподобным роботам
