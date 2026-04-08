Пока что со стороны Ubisoft была лишь официально подтверждена работа над данным проектом.

В начале марта этого года компания Ubisoft подтвердила работу над ремейком Assassin’s Creed IV Black Flag. Для тех, кто пристально следят за игровой индустрией и вникают во все инсайдерские донесения, это не стало неожиданностью, однако на текущий момент о данном проекте так ничего неизвестно, кроме тог, что в своём названии он лишится римской цифры IV и получит подзаголовок Resynced.

И вот, как сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который «вёл» тему с ремейком «Чёрного Флага» практически с самого начала, сообщил о том, что официальный полноценный анонс Assassin’s Creed Black Flag Resynced состоится уже совсем скоро — на следующей неделе, а если ещё точнее, то 16-го числа.

Хенденсон не уточнил, чего нам следует ожидать от анонса и будет ли он совмещён с презентацией проекта и демонстрацией его особенностей относительно оригинальных приключений Эдварда Кенуэя.

Напомним, что Assassin’s Creed IV Black Flag вышла в 2013 году и стала настоящей находкой для тех, кому интересна не столько жизнь свободолюбивых ассасинов, сколько морские бои, исследования визуально привлекательного мира, пиратские песни и делёжка награбленного добра.