Удивительно, но проект до сих пор формально поддерживается.

Вышедшее в 2019 году мобильное ролевое ответвление серии The Elder Scrolls с подзаголовком Blades, которое из-за тотального сходства графики стали называть «Скайримом для телефонов», спустя непродолжительное время стало демонстрировать неудовлетворительные коммерческие результаты. И вот, к сегодняшнему дню проект, очевидно, уже перестал окупать расходы на собственное содержание.

Источник изображения: Bethesda Softworks.

Такой незамысловатый вывод можно сделать, исходя из уточнения в описании The Elder Scrolls Blades в магазине Nintendo eShop. Из него следует, что серверы игры будут навсегда отключены 30 июня этого года.

На самом деле, удивительно не то, что серверы игры закрываются, а то, что они продолжали работать все эти семь лет. Мы, признаться, выведя The Elder Scrolls Blades за границы своих интересов, пребывали в уверенности, что проект закрыт уже давным-давно.