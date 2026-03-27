Впрочем, кое в чём он будет и легче оригинального.

Студия Techland продолжает время от времени выпускать для своего зомби-экшена Dying Light The Beast обновления и наборы дополнительного контента. Сегодня, например, игра получила обновление, после которого её название изменилось на Dying Light The Beast Restored Land.

Источник изображения: Techland.

Суть обновления в новом одноимённом игровом режиме «Освобождённая земля». После его активации вы попадаете в более суровую версию Кастор-Вудса, в которой противники не возрождаются, а все тёмные зоны и конвои являются «одноразовыми». С одной стороны, такой режим усложняет игровой процесс, ведь вы не сможете регулярно пополнять, например, амуницию, а с другой — упрощает, ведь повышенного расхода той же амуниции на бесконечно «респаунящихся» зомби и мутантов не будет.

Выбор оружия и боеприпасов в магазинах оскудеет, а цены наоборот — взлетят. К потреблению еды также придётся относиться бережнее, ведь её станет меньше, а влиять она будет на выносливость и даже жизнеспособность персонажа.

Как отметили девелоперы, режим «Освобождённая земля» можно активировать только на уровнях сложности «Выживание» и «Жесть».

Помимо усложнённого режима обновление также добавляет в игру более тридцати дополнительных заданий, новые достижения, таблицы лидеров, гоночные испытания и ряд других изменений и улучшений.