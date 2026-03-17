Продолжить приключения Сэма Бриджеса на старшей платформе можно будет уже в этот четверг.

О том, что Kojima Productions не оставит фанатов без ПК-версии Death Stranding 2, можно было судить хотя бы по тому факту, что первая часть на компьютерах доступна, и многим интересно узнать, чем эта история продолжится/закончится. Надежды оправдались, ПК-версия игры была анонсирована месяц назад, ну а сегодня разработчики опубликовали её релизный трейлер, призванный напомнить о том, что вновь принять на себя роль Сэма Бриджеса можно будет уже в этот четверг, 19 марта.

Источник изображения: Kojima Productions / Sony Publishing LLC.

При этом следует отметить, что в отличие от первой части Death Stranding, сиквел почему-то издаётся на ПК подразделением PlayStation Publishing, поэтому вследствие ухода Sony с российского рынка легально поиграть в продолжение в России не получится. Впрочем, вы лучше нас знаете, что надо делать с играми так некрасиво себя поведших издателей.