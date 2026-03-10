Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Обновлённая версия шутера Blood скоро получит бесплатное контентное дополнение
Это фанатский сиквел игры, который постепенно превращается в каноничный.

В конце прошлого года неугомонная Nightdive Studios выпустила обновлённую версию обновлённой версии (уж простите за такую тавтологию, но она лучше всего описывает суть данного проекта) Blood — культового шутера конца 1990-х, сражавшегося за место на пьедестале лучших проектов этого жанра своего времени с DOOM, Quake и Duke Nukem 3D. Зачем понадобился «ремастер ремастера» с подзаголовком Refreshed Supply, до сих пор досконально неясно, но он существует и даже будет пополняться свежим контентом.

Может быть интересно

Источник изображения: Nightdive Studios.

Так, представители Nightdive Studios анонсировали запланированное к выходу до конца марта бесплатное дополнение, которое добавит в Blood Refreshed Supply новую главу под названием Death Wish. По сути, эта глава представляет собой одноимённое фанатское дополнение к Blood, которое разработчики из Nightdive с разрешения автора вмонтировали в свежий ремастер. Кроме того, в дополнении игроков ждут изменённые локации из оригинальных эпизодов.

С точки зрения игрового сюжета Death Wish продолжает оригинальную игру и официальные дополнительные эпизоды Cryptic Passage и Post Mortem: глава культа «Кабал» Чернобог, путь к которому мы в роли восставшего из мёртвых Калеба из жажды мести искали в оригинальной Blood, возвращается. Соответственно, нашему антигерою предстоит повторно выполнить свою благородную миссию.

Предполагается, что развлечение после выпуска дополнения можно будет растянуть ещё на несколько часов.

#nightdive studios #blood #blood refreshed supply
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российский метал (мои предпочтения)
6
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
10
Пытаюсь отремонтировать видеокарту GeForce 9500 GT
12
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
15
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
5
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
8
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+

Сейчас обсуждают

Сергей Куприянов
23:19
Это передел собственности называется,одни воры отнимают у других.А вы думали это справедливость закона?)))
409 золотых монет эпохи Николая II нашли под полом дома в Торжке
No Fate
22:38
Скоро прикладные программисты, дизайнеры, аналитики будут уходить раньше. А немного позднее и вообще не выходить. За ненадобностью.
По итогам опроса 3000 человек каждый седьмой уходит с работы раньше благодаря внедрению ИИ
Shatun29
22:36
Блокировщик не судьба поставить)))
Робот-пылесос Redroad R11 и модель H15 на неделю станут более выгодной покупкой
Никита Абсалямов
22:33
Конец российской космонавтики... впрочем, вполне закономерный и ожидаемый. Хотя мож начальнички в ножки бросятся к китайцам... авось простят былые обиды. Но я бы на их месте - не простил, мы то их на ...
Глава «Роскосмоса»: Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Александр Соболев
22:26
Боюсь эту мотоциклетную публику. Едешь и не знаешь, что это существо осуществит в следующий момент. Один "владелец" стоял на встречке, крутнул гашетку и начал *опой своего устройства крутить, потом рв...
В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
Shatun29
21:30
Задумка была что серваки МАХа находятся в РФ, а не в недружественных странах. Нашим шпионам как со своими общаться агентами в "дружественных" странах", без палева, как это делают пендосы те же и брита...
Мессенджер Max стал доступен уже в 40 странах
Voldemaar
21:18
Давай про зарядники для АКБ.
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Voldemaar
21:17
А если двое сидят у монитора?
В Samsung рассказали, как работает их 3D-монитор
Семён Романовский
20:49
Я что-то не понимаю или задумка была не в том, что у тебя чмакс этот работает только в России и РБ и чубатым террорюгам сложнее найти номера для регистрации аккаунтов? А теперь Мыкола просто купит за...
Мессенджер Max стал доступен уже в 40 странах
Иван Горинич
20:30
Чудовище
По итогам опроса 3000 человек каждый седьмой уходит с работы раньше благодаря внедрению ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter