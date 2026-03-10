Это фанатский сиквел игры, который постепенно превращается в каноничный.

В конце прошлого года неугомонная Nightdive Studios выпустила обновлённую версию обновлённой версии (уж простите за такую тавтологию, но она лучше всего описывает суть данного проекта) Blood — культового шутера конца 1990-х, сражавшегося за место на пьедестале лучших проектов этого жанра своего времени с DOOM, Quake и Duke Nukem 3D. Зачем понадобился «ремастер ремастера» с подзаголовком Refreshed Supply, до сих пор досконально неясно, но он существует и даже будет пополняться свежим контентом.

Может быть интересно

Источник изображения: Nightdive Studios.

Так, представители Nightdive Studios анонсировали запланированное к выходу до конца марта бесплатное дополнение, которое добавит в Blood Refreshed Supply новую главу под названием Death Wish. По сути, эта глава представляет собой одноимённое фанатское дополнение к Blood, которое разработчики из Nightdive с разрешения автора вмонтировали в свежий ремастер. Кроме того, в дополнении игроков ждут изменённые локации из оригинальных эпизодов.

С точки зрения игрового сюжета Death Wish продолжает оригинальную игру и официальные дополнительные эпизоды Cryptic Passage и Post Mortem: глава культа «Кабал» Чернобог, путь к которому мы в роли восставшего из мёртвых Калеба из жажды мести искали в оригинальной Blood, возвращается. Соответственно, нашему антигерою предстоит повторно выполнить свою благородную миссию.

Предполагается, что развлечение после выпуска дополнения можно будет растянуть ещё на несколько часов.