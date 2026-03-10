Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Capcom уже работает над сюжетным дополнением к Resident Evil Requiem
Подробностей и сроков релиза, впрочем, не огласили.

Продажи Resident Evil Requiem продолжают радовать компанию Capcom, поэтому вполне естественно, что на волне успеха издатель и разработчик изъявили желание его оседлать. Так, сегодня геймдиректор «Реквиема» Коси Наканиси сообщил о начале работы компании над сюжетным дополнением к игре.

Источник изображения: Capcom.

В подробности грядущего дополнения разработчик вдаваться не стал, равно как и не уточнил, насколько далеко процесс его производства продвинулся на данный момент, и сколько времени предстоит ожидать его релиза.

Зато Наканиси добавил, что помимо дополнения для Resident Evil Requiem готовятся контентные обновления: в обозримой перспективе в новинку добавят фоторежим и неназванную мини-игру без подробностей. Проще говоря, введут в игру опции, которые должны были в ней быть изначально.

Напомним, что Resident Evil Requiem вышла в самом конце февраля, и по состоянию на 4 марта разошлась тиражом в пять миллионов копий. Понятно, что на сегодняшний день это число уже значительно больше, но насколько, разработчик, опять-таки, не уточняет.

#capcom #resident evil requiem
Дима
17:34
Полез в Википедию насчёт "Металла " Даже не ожидал такого количества разновидностей. Читать не стал. А Кино разве Металл? " Ждём перемен" ? Дождались ? Это была агитация за Переворот. " Кукушка" ? - ...
Российский метал (мои предпочтения)
Shatun29
17:26
Тут как повезёт))). Ручные неплохие, но не все хотят руками волоё..ть, а ножные не всегда на грунте удобны.
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Shatun29
17:25
Есть которые не приемлют АМД, видимо друг из таких))) Человек заработать хочет, а не помочь, всем помогать помогалка устанет.
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Shatun29
17:23
В шашки и шахматы, если на корпус поставить, благо он огромный)))
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Shatun29
17:23
Так зарабатывать надо же, не просто так собирают, да ещё на яндекс маркете))). Проще было бы разобраться в чём причина нестабильной работы, заменить и накинуть памяти, видюшку, можно и 5050 и пересиде...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Shatun29
17:18
Сейчас 1Тб HDD и 1 ТБ SSD практически одинаково стоят. Память можно реально самую дешманскую.
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
hiveliberty
17:06
Тут и к гадалке не ходи, как скоро она будет продвигаться под отечественным брендом :D
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
affazel
16:56
У меня до сих пор жива мать asus a7n8x-e. Недавно перепаял на ней все кондеры в цепи питания процессора и она опять в строю)
Ретроклокинг: 60 оттенков текстолита процессоров AMD
K0nst4nt1n
16:40
Откат изменений, которые снижали производительность из-за принудительного ограничения частот и напряжений теперь называют повышением производительности?
СМИ: Китай может заказать у Boeing более 500 пассажирских самолётов
affazel
16:39
У меня barton 2500+ жил с thermaltake volcano 10+. Охлаждал нормально, но вот звук у него очень назойливый от вентилятора 60х60 с толщиной 10 мм.
Ретроклокинг: 60 оттенков текстолита процессоров AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter