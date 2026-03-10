Подробностей и сроков релиза, впрочем, не огласили.

Продажи Resident Evil Requiem продолжают радовать компанию Capcom, поэтому вполне естественно, что на волне успеха издатель и разработчик изъявили желание его оседлать. Так, сегодня геймдиректор «Реквиема» Коси Наканиси сообщил о начале работы компании над сюжетным дополнением к игре.

Источник изображения: Capcom.

В подробности грядущего дополнения разработчик вдаваться не стал, равно как и не уточнил, насколько далеко процесс его производства продвинулся на данный момент, и сколько времени предстоит ожидать его релиза.

Зато Наканиси добавил, что помимо дополнения для Resident Evil Requiem готовятся контентные обновления: в обозримой перспективе в новинку добавят фоторежим и неназванную мини-игру без подробностей. Проще говоря, введут в игру опции, которые должны были в ней быть изначально.

Напомним, что Resident Evil Requiem вышла в самом конце февраля, и по состоянию на 4 марта разошлась тиражом в пять миллионов копий. Понятно, что на сегодняшний день это число уже значительно больше, но насколько, разработчик, опять-таки, не уточняет.