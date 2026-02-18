Она позволяет получать игровые бонусы.

Несмотря на свой сеттинг постапокалипсиса в антураже постсоветского пространства, MMO-шутер PIONER сложно назвать успешным продуктом. В российском Steam его официально приобрести нельзя, какова статистика «онлайна» через сервис «Игры. Ростелеком», сказать затруднительно, да и в целом проект всё ещё пребывает в статусе продукта в раннем доступе.

Источник изображения: GFA Games.

Но от внедрения в него подписки, дающей игроку преимущества, это разработчиков из GFA Games не остановило. Отныне, если вы приобретёте подписку PIONER EXTRA, то вам станут доступны сразу несколько игровых бонусов, включая весьма существенные.

Так, обладатели подписки получат безграничное основное хранилище, мобильное хранилище, которое можно активировать в любом месте, а также мобильный станок починки. Кроме того, подписка даст вам так называемые кристаллы эфритана и эксклюзивный ролевой предмет «Крабовый тотем».

В Сети по этому поводу уже бурлят возмущения, связанные с тем, что девелоперы ставят в приоритет совсем не то, что нужно. В основном геймеры недовольны тем, что PIONER ещё не избавлена от багов и продолжает находиться в раннем доступе, а для неё уже готова платная подписка. Не говоря уже о том, что игра сама по себе является «премиальной», то есть, изначально платной.