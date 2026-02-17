Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Серверы мобильной версии Call of Duty Warzone отключат уже в апреле этого года
Эпоха достаточно быстро завершилась.

Проект Call of Duty Warzone Mobile вышел в свет весной 2024 года, но его век оказался трагически недолог: всего через год проект исчез из магазинов для iOS и Android, ну а сегодня стало известно, что и тем, кто продолжают тешиться надеждой, следует перестать это делать.

Источник изображения: Activision.

Так, 17 апреля серверы мобильной версии Warzone будут официально отключены, и, таким образом, проект будет официально перенесён из категории «скорее живых, чем мёртвых» в категорию «скорее мёртвых, чем живых».

Ценителям Call of Duty на мобильных устройствах Activision советует перейти в Call of Duty Mobile. Да, игровой процесс там отличается от Warzone, и представляет собой классические отрядные пострелушки, но на текущий момент другой альтернативы у издателя для любителей играть на смартфонах нет.

#activision #call of duty warzone #call of duty warzone mobile
