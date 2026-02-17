Проект Call of Duty Warzone Mobile вышел в свет весной 2024 года, но его век оказался трагически недолог: всего через год проект исчез из магазинов для iOS и Android, ну а сегодня стало известно, что и тем, кто продолжают тешиться надеждой, следует перестать это делать.
Так, 17 апреля серверы мобильной версии Warzone будут официально отключены, и, таким образом, проект будет официально перенесён из категории «скорее живых, чем мёртвых» в категорию «скорее мёртвых, чем живых».
Ценителям Call of Duty на мобильных устройствах Activision советует перейти в Call of Duty Mobile. Да, игровой процесс там отличается от Warzone, и представляет собой классические отрядные пострелушки, но на текущий момент другой альтернативы у издателя для любителей играть на смартфонах нет.