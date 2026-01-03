Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Lionsgate работает над высокобюджетной игрой по «Джону Уику»
Насколько эта работа далека от завершения, пока не вполне ясно.

Серия кинобоевиков «Джон Уик» достаточно популярна, причём отнюдь не в узких кругах, поэтому удивительно, что игровая индустрия так и не созрела до производства полноценного шутера по мотивам этой кинофраншизы. Возможно, мы слишком невысокого мнения о современной игровой индустрии, тем более что намедни в Сети стала появляться информация из отчёта компании Lionsgate перед инвесторами.

Из этой информации следует, что компания уже разрабатывает высокобюджетную (AAA) игру по «Джону Уику». Сообщается, что Lionsgate провела отчёт перед инвесторами ещё в ноябре, но по невыясненным причинам достоянием общественности эта информация стала только сейчас.

Подробностей будущего проекта с героем Киану Ривза пока нет. Можно только предположить, что это будет шутер, поскольку зачастую именно игры этого жанра являются высокобюджетными и рассчитанными на широкую аудиторию.

Пока что опыт игровых адаптаций «Джона Уика» негативный: вышедший в декабре 2020 года стратегический экшен John Wick Hex не снискал практически никакой популярности и спустя 4,5 года был снят с продажи. Возможно, полноценный шутер — а игры по кинобоевикам должны быть исключительно шутерами — переломит этот тренд.

#lionsgate
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter