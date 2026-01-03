Насколько эта работа далека от завершения, пока не вполне ясно.

Серия кинобоевиков «Джон Уик» достаточно популярна, причём отнюдь не в узких кругах, поэтому удивительно, что игровая индустрия так и не созрела до производства полноценного шутера по мотивам этой кинофраншизы. Возможно, мы слишком невысокого мнения о современной игровой индустрии, тем более что намедни в Сети стала появляться информация из отчёта компании Lionsgate перед инвесторами.

Из этой информации следует, что компания уже разрабатывает высокобюджетную (AAA) игру по «Джону Уику». Сообщается, что Lionsgate провела отчёт перед инвесторами ещё в ноябре, но по невыясненным причинам достоянием общественности эта информация стала только сейчас.

Подробностей будущего проекта с героем Киану Ривза пока нет. Можно только предположить, что это будет шутер, поскольку зачастую именно игры этого жанра являются высокобюджетными и рассчитанными на широкую аудиторию.

Пока что опыт игровых адаптаций «Джона Уика» негативный: вышедший в декабре 2020 года стратегический экшен John Wick Hex не снискал практически никакой популярности и спустя 4,5 года был снят с продажи. Возможно, полноценный шутер — а игры по кинобоевикам должны быть исключительно шутерами — переломит этот тренд.