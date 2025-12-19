Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Первое крупное обновление для российского шутера PIONER выйдет в марте следующего года
Разработчики поделились планами на обозримую перспективу. Обновления попроще будут выходить каждый месяц.

Постапокалиптический шутер PIONER, который многие называют российским «Сталкером» за схожесть сеттингов, на этой неделе добрался до выхода в раннем доступе. Впереди у коллектива GFA Games многие месяцы кропотливой работы, и вот сегодня разработчики поделились первыми планами по контентным обновлениям своего творения.

Так, до конца текущего месяца в PIONER пройдёт новогоднее событие на Перевале и новое мировое событие, а также появится масса тематических внутриигровых предметов. На январь у GFA Games запланирован выпуск нового сюжетного квеста, дополнительные мировые события, новый рейд и новое поле боя в режиме PvP.

В феврале шутер обзаведётся ещё новыми мировыми событиями и новым сюжетным квестом, а также парочкой нововведений, о содержании которых девелоперы расскажут чуть позже. Самое интересное PIONER ждёт в марте: игра получит своё первое крупное обновление, но что войдёт в его состав, пока не уточняется, дабы сохранить интригу.

Напомним, игра вышла в раннем доступе в этот вторник, 16 декабря. В России и Беларуси её можно приобрести в сервисе «Игры Ростелеком» (Steam-версия без манипуляций с регионом недоступна), ну а в остальных странах — в Steam. Отзывы у проекта пока «смешанные»: преимущественно геймеры жалуются на проблемную техническую часть и пустоватый игровой мир. Проще говоря, даже по меркам игры в раннем доступе PIONER слабовата, и пока неясно, смогут ли разработчики из GFA Games исправить ситуацию, ведь делать это нужно быстро, поскольку показатели «онлайна», мягко говоря, скромны.

#pioner #gfa games
Сейчас обсуждают

Alexander Muz
22:32
Да в чем проблема то... 10-ка после несложных манипуляций может критические обновы аж до 2028 года получать (а остальное и не нужно). А там глядишь за это время на ̶ ̶т̶е̶р̶п̶и̶л̶а̶х̶ бета-тестера...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
AKS
22:25
малый боцманский загиб: 4 минуты кайфа... большой боцманский загиб: 8 минут потрясения...
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16% годовых
Chaтo-OverBoт
22:24
Есть мнение, что этих денег не будет. Как не будет и евросоюзика скоро.
Украина приветствует кредит от ЕС размере €90 млрд, несмотря на отсутствие соглашения по активам РФ
Chaтo-OverBoт
22:22
Сделка века между клошарами, йопть! И теперь одна сторона пошла шукать 50 лямов, а вторая - ракеты для С-300. Удачи обеим.
FT: Великобритания пересмотрит план военных расходов из-за финансовых проблем
Chaтo-OverBoт
22:21
Зашкварк, договорились - ещё не значит что выделяют. А так-то доо, очередное переможное выделение из шнобеля имеет место быть.
В ЕС договорились выделить Украине кредит в размере €90 млрд без использования российских активов
Chaтo-OverBoт
22:19
Очередная влажная мрiя из шнобеля блумберга, усиленно разжёвываемая нашим ресурсным зашкварком.
Bloomberg: Турция обсуждает возвращение России систем С-400
Вячеслав Безруков
22:07
Но UFS 3.0 в нормальных смартах по прежнему не будет,а 8K HDR по прежнему никому не нужно да и вообще HDR бесполезен потому что Моники с нужным сертификатом дороги.
Samsung официально представила Exynos 2600 как первый в мире 2 нм чип для смартфонов
REY_B_
22:01
Да просто раньше небыло спичек и зажигалок. А поджигать лес путём трения или высекания искр, дураков небыло. Да и и вообще, тогда и людей то было всего ничего.
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
E. S.
21:52
Глобальные потепленьщики все никак не напилят бабла.... При поддержке либро-гомоты. У них "такого никогда не было". А на Аляске массово находят кости теплокровных динозавров.
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
OhOtNiChEk
21:51
Использую винду 11 с момента выхода, перешел с 10 в тот же день, обновой. До сих пор стоит она же, пережила две смены железа. Всего один раз за годы, наткнулся на проблему, когда после обновы, переста...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
