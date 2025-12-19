Разработчики поделились планами на обозримую перспективу. Обновления попроще будут выходить каждый месяц.

Постапокалиптический шутер PIONER, который многие называют российским «Сталкером» за схожесть сеттингов, на этой неделе добрался до выхода в раннем доступе. Впереди у коллектива GFA Games многие месяцы кропотливой работы, и вот сегодня разработчики поделились первыми планами по контентным обновлениям своего творения.

Так, до конца текущего месяца в PIONER пройдёт новогоднее событие на Перевале и новое мировое событие, а также появится масса тематических внутриигровых предметов. На январь у GFA Games запланирован выпуск нового сюжетного квеста, дополнительные мировые события, новый рейд и новое поле боя в режиме PvP.

В феврале шутер обзаведётся ещё новыми мировыми событиями и новым сюжетным квестом, а также парочкой нововведений, о содержании которых девелоперы расскажут чуть позже. Самое интересное PIONER ждёт в марте: игра получит своё первое крупное обновление, но что войдёт в его состав, пока не уточняется, дабы сохранить интригу.

Напомним, игра вышла в раннем доступе в этот вторник, 16 декабря. В России и Беларуси её можно приобрести в сервисе «Игры Ростелеком» (Steam-версия без манипуляций с регионом недоступна), ну а в остальных странах — в Steam. Отзывы у проекта пока «смешанные»: преимущественно геймеры жалуются на проблемную техническую часть и пустоватый игровой мир. Проще говоря, даже по меркам игры в раннем доступе PIONER слабовата, и пока неясно, смогут ли разработчики из GFA Games исправить ситуацию, ведь делать это нужно быстро, поскольку показатели «онлайна», мягко говоря, скромны.