Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Действие новой стратегии серии Total War развернётся во вселенной Warhammer 40,000
Теперь главное не начать путать Total War Warhammer и Total War Warhammer 40,000.

Фанаты стратегий Total War давно мечтали о том, чтобы следующим сеттингом для новой игры серии стал не просто Warhammer, а именно Warhammer 40,000, дабы можно было принять на себя бразды правления хотя бы крошечной частью Империума. Сегодня ночью в рамках неожиданно скучного по своей сути и содержанию мероприятия The Game Awards 2025 прозвучал долгожданный анонс. Встречаем, Total War Warhammer 40,000.

Разработчиком стратегии выступит бессменная Creative Assembly, а мы отправимся в эпоху крестового похода Индомитус с её бесконечными войнами. Играть будем за четыре фракции: космодесантников, орков, альдари и Астра Милитарум.

Создатели игры обещают широкие возможности для персонализации армии и модификации её отрядов, богатый арсенал вооружений и мер принуждения с целью захватывания новых планет и развития экономики, и всё то, за что ценители «Вахи» обожают данную франшизу.

Даже приблизительные сроки выхода Total War Warhammer 40,000 пока не объявлены.

#sega #creative assembly #total war warhammer 40000
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
14
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
16
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
17
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
38
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
161
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1
Юбилей Total War обернулся фейерверком анонсов — от Medieval III до Warhammer 40k
1

Сейчас обсуждают

Bernigan
21:19
Че то там ничего такого делать не нужно, а что, для тебя это было достижением каким то? Ну ещё бы, с деменцией то тяжко, тебе даже медаль можно дать, - "Первому дементному деду скачавшему оптискейлер"
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Lubitel 32
21:14
Всегда был их фанатом еще со времен True Original Rome. После них всякие варкрафты и ккнд умерли для меня (хотя Red Alert даже утюгом из меня не выжечь). А тут такие новости, жаль что там всякие санкц...
Юбилей Total War обернулся фейерверком анонсов — от Medieval III до Warhammer 40k
aoxoa1
21:09
память откровенное дерьмо, у меня кингбанки легко 6000 30-36-36 1.33в работают, твой тридент просто днище если честно
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
20:53
а что так сразу плевать? отмаз не прокатил... двуличная мpaзь? Тут вижу, тут не вижу
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Bernigan
20:50
Мне плевать, у меня нет 4000 серии, и в принципе на генератор плевать, т к я ему ДЛСС бы предпочёл. А что там, кому менять, я хз, и мне пофиг, FG вроде всегда был на 4000 серии, 4X можно сделать? Что ...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
20:47
Ты #издишь, как всегда. Как вам с 4ххх хуанг нассал в ипало, только ручками менять dll, что генератор заработал. Тебе понравилось?
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Котяк Учёный
20:44
Asus если что, сделали rog 6/7 где после обновления андроида, случался перегрев видеочипа. Этот перегрев убивал шлейф. Как понимаете, меняли за деньги, ибо с момента релиза смартфона прошло два года. ...
Asus запросила у владельца проблемной RTX 5090 около $1700 за замену видеокарты из-за микродефекта
Bernigan
20:43
У XeSS просто 2 версии, одна программная, другая аппаратная, которая далеко не во всех играх, а программная во многих, и она выглядит как дно. А ФСР 4 эт чисто программная фигня которую можно и в int8...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
20:30
Дегенepaт конченный, чтоб тот же xess нормально работал он должен запускаться на вк intel, так же и FSR 4 работает нормально только на видеокарте 9ХХХ. А на куях вас Хуанг постоянно катает со своими в...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
20:25
Долбaeб, а тебе голоса в твоей голове наговаривают, про сгоревшие процы АМД?
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter