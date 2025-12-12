Теперь главное не начать путать Total War Warhammer и Total War Warhammer 40,000.

Фанаты стратегий Total War давно мечтали о том, чтобы следующим сеттингом для новой игры серии стал не просто Warhammer, а именно Warhammer 40,000, дабы можно было принять на себя бразды правления хотя бы крошечной частью Империума. Сегодня ночью в рамках неожиданно скучного по своей сути и содержанию мероприятия The Game Awards 2025 прозвучал долгожданный анонс. Встречаем, Total War Warhammer 40,000.

Разработчиком стратегии выступит бессменная Creative Assembly, а мы отправимся в эпоху крестового похода Индомитус с её бесконечными войнами. Играть будем за четыре фракции: космодесантников, орков, альдари и Астра Милитарум.

Создатели игры обещают широкие возможности для персонализации армии и модификации её отрядов, богатый арсенал вооружений и мер принуждения с целью захватывания новых планет и развития экономики, и всё то, за что ценители «Вахи» обожают данную франшизу.

Даже приблизительные сроки выхода Total War Warhammer 40,000 пока не объявлены.