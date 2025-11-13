Игра возвращается в привычном для многих ценителей жанра сеттинге.

Разработчики градостроительных стратегий/симуляторов Anno, как и многие другие представители игровой индустрии, не гнушаются экспериментами с сеттингами, но при этом остаются верными основным механикам игрового процесса. Тем не менее, существует устоявшееся мнение, что действие градостроительной стратегии обязательно должно разворачиваться либо в Средневековье, либо во времена античности.

Что ж, с сегодняшнего дня у разделяющих это видение геймеров больше нет ни одной причины отказываться от строительства процветающей цивилизации: днём состоялся официальный релиз Anno 117 Pax Romana, сеттинг которой очевиден из её названия.

На момент публикации данной новостной заметки средний пользовательский рейтинг новинки в Steam составлял 71%. Игроки отмечают приверженность разработчиков всем аспектам игрового процесса, но ругают за посредственную техническую часть, а именно — оптимизацию.

Напоминаем, что в Anno 117 Pax Romana мы играем роль губернатора одной из новых провинций Римской империи, которому предстоит развить владения до соответствующего принадлежности великому государству статуса. А для этого предстоит не только строить жилища, но и удовлетворять потребности населения, в том числе создавая длинные производственные цепочки и охраняя их от нападений недоброжелателей и прочих завистников.