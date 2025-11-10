Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Руководитель Escape from Tarkov напомнил о наличии в Steam систем защиты от ревью-бомбинга
Поэтому можно расслабиться и заявлять, что не боишься недовольных фанатов.

Появившаяся в своё время в Steam система пользовательских обзоров преимущественно полезная и позитивная для всех: и для разработчиков, и для конечных игроков, поскольку позволяет читать истинные отзывы, а не изрядно облитые мёдом и карамелью рецензии от профессиональных обозревателей.

Тем не менее, встречаются и злоупотребления этой системой, когда геймеры устраивают играм так называемый ревью-бомбинг: массовое занижение оценок, обычно в качестве ответной реакции на то или иное (а, может, даже не одно) неоднозначное действие разработчика. Приближающийся к релизу в Steam на этой неделе экстракшн-шутер Escape from Tarkov по целому ряду причин — как игрового, так и экономического характера — может стать объектом ревью-бомбинга. Разработчики из Battlestate Games, впрочем, по этому поводу не переживают.

Так, руководитель студии Никита Буянов в комментарии изданию PCGamesN отметил, что в задачу коллектива входит полноценный выпуск игры для новичков и расширение её возможностей для бывалых фанатов. Буянов осознаёт, что у Escape from Tarkov есть «малый процент «хейтеров», но для защиты от них в Steam существует целый ряд «протоколов». Проще говоря, глава Battlestate отметил, что студия не позволит негативным отзывам влиять на игру и на их работу.

Escape from Tarkov доберётся до полноценного релиза 15 ноября. Напомним, что действие игры разворачивается в вымышленном российском городе Тарков, ставшем центром противостояния частных военных компаний. Нам как невольным участникам этого кипиша предстоит выбраться из города, попутно при необходимости избавляясь от угроз.

#escape from tarkov #battlestate games
Сейчас обсуждают

Робин Гудеичь
20:37
охранота как есть))) Что бы госдура не учудила, винят в этом всех кроме госдуры...
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
valderm
20:33
да товарисчи минусаторы, у меня М2 NVME с DRAM кешем, так что мне пох ... на ваши минусы, нищеброды ... я их никому не ставлю, имеющие уши да услышат, видящие да увидят
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
Genry
20:33
Еще один автор-копипастер. Неужели не понятна разница между словами "проект" и "эксперимент". Ну и то что первоисточником является "КмрснтЪ" - говорит о заказном характере.
Проект по корпусированию чипов «Байкал-М» признан успешным и закрыт из-за дефицита компонентов
Робин Гудеичь
20:33
А вот это уже скотство, сбор на поддержку собирают с тех кого кого якобы хотят поддерживать... Ну тогда где утиль сбор с автваза, или маразм ещё не так крепок?
В России введут технологический сбор на электронику для поддержки отечественной микроэлектроники
valderm
20:26
дрова надо нормальные ставить и прогой Nvidia Inspector уметь пользоваться
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
vl
20:24
Странный, этот Zystax, то он предлагает 16гб видеокарту (хотя разница в цене и производительности (3к (52к против 55к) и 30%, настойчиво требует покупать более быструю 12гб-ю), дескать в будущем при...
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
PanzerK
20:01
Видяху туда нормальную не воткнуть... так что толку с него не особо...
Блиц-тестирование элитного процессора Intel Xeon E5-2630 V2 под элитный Socket 2011
[IRanPast]
20:01
Всё в старых обьёмах значит?
Собираем игровой ПК на RTX 5060 Ti, пока рост цен на чипы памяти не сделал эту видеокарту роскошью
AndreY33_80
19:52
Товарищ главврач. Берниган отказывается признать, что он ваш пациент и что ему клизму ставите
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Робин Гудеичь
19:51
Лож и провокация, Этот компьютер, наглядно прогнал тесты на производительность своей емнип рх470 что первые версии дров, что последние в рамках погрешности.
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
