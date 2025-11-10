Поэтому можно расслабиться и заявлять, что не боишься недовольных фанатов.

Появившаяся в своё время в Steam система пользовательских обзоров преимущественно полезная и позитивная для всех: и для разработчиков, и для конечных игроков, поскольку позволяет читать истинные отзывы, а не изрядно облитые мёдом и карамелью рецензии от профессиональных обозревателей.

Тем не менее, встречаются и злоупотребления этой системой, когда геймеры устраивают играм так называемый ревью-бомбинг: массовое занижение оценок, обычно в качестве ответной реакции на то или иное (а, может, даже не одно) неоднозначное действие разработчика. Приближающийся к релизу в Steam на этой неделе экстракшн-шутер Escape from Tarkov по целому ряду причин — как игрового, так и экономического характера — может стать объектом ревью-бомбинга. Разработчики из Battlestate Games, впрочем, по этому поводу не переживают.

Так, руководитель студии Никита Буянов в комментарии изданию PCGamesN отметил, что в задачу коллектива входит полноценный выпуск игры для новичков и расширение её возможностей для бывалых фанатов. Буянов осознаёт, что у Escape from Tarkov есть «малый процент «хейтеров», но для защиты от них в Steam существует целый ряд «протоколов». Проще говоря, глава Battlestate отметил, что студия не позволит негативным отзывам влиять на игру и на их работу.

Escape from Tarkov доберётся до полноценного релиза 15 ноября. Напомним, что действие игры разворачивается в вымышленном российском городе Тарков, ставшем центром противостояния частных военных компаний. Нам как невольным участникам этого кипиша предстоит выбраться из города, попутно при необходимости избавляясь от угроз.