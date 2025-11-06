Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Более 750 тысяч пользователей Steam добавили Escape from Tarkov в список желаемого
Об этом сообщили разработчики игры.

Полноценный релиз многопользовательского экстракшн-шутера Escape from Tarkov состоится уже через полторы недели — 15 ноября — поэтому нет ничего удивительного в том, что те, кто долгие годы избегали покупки его ранней версии, готовятся к релизу и активно добавляют боевик в список желаемого в Steam. Настолько активно, к слову, что руководитель Battlestate Gamess Никита Буянов сообщил о 750 тысячах добавлений проекта в списки желаемого в сервисе от Valve.

На достижение этого результата потребовалось без малого два месяца: именно столько времени в Steam присутствует официальная страница Escape from Tarkov.

По какой-то причине Буянов призвал фанатов проекта «добить» это значение до одного миллиона. Возможно, на «круглую» статистику разработчики подготовили игрокам некий общий подарок. Вряд ли им, конечно, станет автоматическое получение Steam-версии Escape from Tarkov для всех, кто ранее приобрели её на официальном сайте игры, но в этом мире всякое может случиться: даже столь маловероятные события.

Напомним, что действие Escape from Tarkov разворачивается в вымышленном городе Тарков, ставшем эпицентром противостояния военизированных группировок. Задача игрока проста: выжить, в том числе методом «подавления сопротивления» с помощью оружия, и выбраться из зоны конфликта.

#escape from tarkov #battlestate games
Николай Кузнецов
18:13
Ты там что то про несовместимость бинарников говорил? Вот тебе бинари из 1999 из слаки 7.1. Есть что ответить? Ты еще что то про libc рассказывал раньше - ну, как это оправдаешь? Никаких докеров, ниче...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Алексей Носков
18:07
В какие сроки, интересно, этот проект планируют уместить?
В России создают первую многоразовую ракету полного цикла
[IRanPast]
18:05
Украина может вступить только в говно собачье.
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
Михаил Сидоров
17:57
За всё то время, что сюда летела это штука, если там кто то и был давно помер.
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
Михаил Сидоров
17:56
Под оптимальной сборкой не будет кучи гневных комментариев.
Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
Сергей Ефанкин
17:44
,🤝
АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
Сергей Ефанкин
17:43
За 1 лям юаней, а не руплей, как вы подумали,🤣
АвтоВАЗ разрабатывает новый бюджетный универсал на базе «Гранты» за 1 миллион рублей
Алексей Кулаков
17:36
Родственники, знакомые, просто чаты. Есть и с кем и о чём поговорить. Это наши *** с одной стороны призывают к дружбе народов, с другой всячески ограничивают возможности общения с ними.
MAX стал доступен для пользователей из всех стран СНГ
Дмитрий Патрушев
17:10
Мне нужно чтоб nas работал 24/7. У меня вся семья синхронизирует фотки с телефона на nas. Мало того, так ещё это шлюз для openvpn сервера. И прежде чем тебе подключиться к web морде тебе всё же придё...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
Дмитрий Патрушев
17:07
Данная плата продаётся с браком, ssd не соприкасается с радиатором совсем никак. Пока не понятно будет msi это исправлять или нет
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
