Об этом сообщили разработчики игры.

Полноценный релиз многопользовательского экстракшн-шутера Escape from Tarkov состоится уже через полторы недели — 15 ноября — поэтому нет ничего удивительного в том, что те, кто долгие годы избегали покупки его ранней версии, готовятся к релизу и активно добавляют боевик в список желаемого в Steam. Настолько активно, к слову, что руководитель Battlestate Gamess Никита Буянов сообщил о 750 тысячах добавлений проекта в списки желаемого в сервисе от Valve.

На достижение этого результата потребовалось без малого два месяца: именно столько времени в Steam присутствует официальная страница Escape from Tarkov.

По какой-то причине Буянов призвал фанатов проекта «добить» это значение до одного миллиона. Возможно, на «круглую» статистику разработчики подготовили игрокам некий общий подарок. Вряд ли им, конечно, станет автоматическое получение Steam-версии Escape from Tarkov для всех, кто ранее приобрели её на официальном сайте игры, но в этом мире всякое может случиться: даже столь маловероятные события.

Напомним, что действие Escape from Tarkov разворачивается в вымышленном городе Тарков, ставшем эпицентром противостояния военизированных группировок. Задача игрока проста: выжить, в том числе методом «подавления сопротивления» с помощью оружия, и выбраться из зоны конфликта.