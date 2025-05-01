Нужда в таких играх действительно стремительно отпадает.

Студии Codemasters, получившей мировую известность в игровом сообществе благодаря своей работе над проектами серий DiRT и WRC, возможно, придётся заниматься профессиональной переориентацией: издательство Electronic Arts сообщило о «постановке на паузу» разработки новых игр в жанре симуляторов ралли.

Как отметила Electronic Arts в официальной новостной публикации, история работы над франшизой WRC (World Rally Championship) подошла к завершению. Таким образом, последней игрой серии станет вышедшая в 2023 году EA SPORTS WRC, а последним контентным обновлением для неё станет недавно выпущенный набор Hard Chargers.

Журналисты успели заметить, что в социальных сетях пропали аккаунты студии Codemasters. Неясно, свидетельствует ли это о закрытии коллектива, но ничего позитивного это явление явно не сулит.

Напомним, что Codemasters была приобретена компанией Electronic Arts в 2021 году. Хозяева студии, безусловно, получили достойный доход, а вот рядовым сотрудникам, возможно, придётся отправляться на биржу труда. Ничего не поделать: так работает строгая и суровая капиталистическая система.