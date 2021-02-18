Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Electronic Arts формально завершила процесс приобретения Codemasters

Теперь мастера-гонкостроители принадлежат EA.
2
Много 3060 Ti в наличии, смотри цены
RTX 3080 в наличии но втрое дороже рек цены
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке

Покупка одной компанией другой — процесс небыстрый и вовсе несравнимый с покупкой хлеба в булочной: сделку должны были одобрить, проверить и подтвердить. И вот, буквально несколько минут назад Electronic Arts опубликовала в своём Twitter сообщение, приветствующее Codemasters в своей «семье».

реклама

анонсы и реклама
RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Напомним, что в долгосрочных планах Electronic Arts — стать лидером в жанре видеоигровых гоночных развлечений, и Codemasters, через которых EA стала владелицей таких знаменитых гоночных франшиз, как GRID, DiRT, F1 и Project CARS, самым ощутимым образом ей в этом поможет. Добавить ко всему этому нетленную Need for Speed, а также WRC и Burnout, получается крупный перечень гоночных франшиз, по которым можно выпускать новые проекты хоть ежегодно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

electronic arts codemasters
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы онлайновой игры Final Fantasy XIV планируют поддерживать её минимум пять лет
+
Electronic Arts формально завершила процесс приобретения Codemasters
2
В Steam появились системные требования ремастера NieR Replicant
1
Разработчики Valheim при создании игры вдохновлялись TES V Skyrim и The Legend of Zelda
+
Авторы нашумевшего выживача Valheim раскрыли планы по его дальнейшей поддержке
+
Выход обновления для Fallout 76 задержится из-за аномальной непогоды в Техасе
8
Энтузиасты готовят ремейк Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa
4

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 185
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Добыча Эфира на видеокартах может стать невыгодной уже в 2021 – последствия перехода на Ethereum 2.0
99
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
143
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
60
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
54
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
10
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
2

Сейчас обсуждают

✪ Џьынџьал ✪
17:19
Когда на Поко x3 nfc будет андроид 11?
35 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
Денис Резнов
17:19
С поддержкой Apple мм не сравниться. Apple - вот где Величие!
23 смартфона Samsung получили стабильную прошивку One UI 3.1 на Android 11
smaximaa
17:19
"Если пишут вам про жопы, про хуи, говно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот."
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Олег Кукурузин
17:19
Материнка-то тут каким боком на фризы может влиять?) Минимум 6 фаз не китайских, остальное - выбор юзера.
Какой процессор и оперативная память нужны для игр с видеокартой уровня NVIDIA RTX 3070
smaximaa
17:17
а ты веришь, что 2х2=5?
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
Renegade1979
17:15
Я думаю Наваляльный принесет пользу ФСБ и они станут варавать то, что сейчас ворует Дэрыпаска какой-то https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
xenomorph1024
17:15
этот путриот небось еще и на иномарке ездит и пишет с заграничного компа/телефона ) кстати, в россии даже своего кнопочного телефона нет. шел 2021 год.. )
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
ахахах
17:13
скоро всё покажут,как оно в действии
Следующее поколение российских CPU Эльбрус будет в 300 раз быстрее и догонит западные разработки
dyam
17:11
2667@CL20... а что тогда плохие тайминги?
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 16 Гбайт
💛💛DMITRIY💛💛 (40rus)
17:10
когда прилетит ос11 на сяоми ми10т в россии
35 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем