Electronic Arts формально завершила процесс приобретения Codemasters
Покупка одной компанией другой — процесс небыстрый и вовсе несравнимый с покупкой хлеба в булочной: сделку должны были одобрить, проверить и подтвердить. И вот, буквально несколько минут назад Electronic Arts опубликовала в своём Twitter сообщение, приветствующее Codemasters в своей «семье».
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Напомним, что в долгосрочных планах Electronic Arts — стать лидером в жанре видеоигровых гоночных развлечений, и Codemasters, через которых EA стала владелицей таких знаменитых гоночных франшиз, как GRID, DiRT, F1 и Project CARS, самым ощутимым образом ей в этом поможет. Добавить ко всему этому нетленную Need for Speed, а также WRC и Burnout, получается крупный перечень гоночных франшиз, по которым можно выпускать новые проекты хоть ежегодно.
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