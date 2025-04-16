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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы Skyblivion «сохраняют позитив» после утечки скриншотов официального ремастера Oblivion
Фанаты так долго трудятся над ремейком, что даже Bethesda опередила их с обновлением культовой игры.

Фанатский ремейк The Elder Scrolls IV Oblivion на движке The Elder Scrolls V Skyrim, название которого получилось путём совмещения названий двух игр — Skyblivion — существует как идея уже больше десяти лет. Для игровой индустрии это непозволительно долгий срок: за это время актуальность продукта теряется, у игроков успевают поменяться интересы, и получается, что весь многолетний труд пропадает напрасно.

Сложно сказать, какая судьба ждёт Skyblivion, особенно на фоне просочившейся вчера в Сеть информации, частично подтверждающей существование официального ремастера четвёртой номерной части серии The Elder Scrolls, но разработчики фанатского ремейка не унывают и «сохраняют позитив», о чём заявили в интервью изданию VG24/7.

По словам авторов Skyblivion, данный проект позволил им получить незаменимый опыт и обзавестись профессиональными компетенциями. Авторы ремейка благодарны Bethesda за то, что они позволили фанатам разрабатывать ремейк и не пресекли попытки его создания, как это делают другие представители игровой индустрии.

Skyblivion планируется к выходу в этом году, но когда конкретно это произойдёт, пока неясно. Что до ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion, то официальных сведений относительно данного проекта также нет, но инсайдеры утверждают, что его полноценный анонс и презентация состоятся на следующей неделе.

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#игровая индустрия #the elder scrolls v skyrim #the elder scrolls iv: oblivion #the elder scrolls iv oblivion #skyblivion #the elder scrolls: v skyrim
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