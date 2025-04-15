Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Скриншоты и обложки ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion просочились в Сеть
После этого уже можно практически точно заявлять о том, что ремастер существует.

По Сети уже на протяжении нескольких месяцев распространяется информация о существовании графически обновлённой (ремастера) версии культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion. Практически каждую неделю инсайдеры сообщают о скором официальном анонсе, за которым стремительно последует релиз, но до сегодняшнего дня вся эта информация не находила какого бы то ни было существенного подтверждения.

Сегодня всё изменилось: в Сеть утекли скриншоты, а также обложки ремастера Oblivion, которые выглядят слишком правдоподобно, чтобы быть чьим-то запоздалым первоапрельским розыгрышем. На скриншотах, которые на данном этапе не отличаются высоким разрешением, можно увидеть знакомые локации в виде Имперского города и айлейдских руин, а также изображение одного из многих врат Обливиона.

Что же до изображений обложек, то из них следует, что ремастер The Elder Scrolls IV Oblivion будет предлагаться как минимум в двух версиях: базовой и расширенной («делюкс»). На данном этапе неизвестно, чем они будут отличаться друг от друга, но из самой утечки следует, что речь идёт именно о ремастере, а не о масштабном ремейке, о котором сообщали отдельные инсайдеры.

Если продолжать верить утечкам, то полноценная презентация The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, а именно так будет называться обновлённая версия, состоится на следующей неделе.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#bethesda softworks #bethesda game studios #the elder scrolls iv: oblivion #the elder scrolls iv oblivion #virtuos
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 12-13 апреля
+
Перешел на Windows 11 и пожалел уже через пару часов — рассказываю о проблемах и багах новой ОС
35
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
13
Как NVIDIA мешает развитию графики в видеоиграх, и почему AMD на помощь геймерам не придёт
15
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
16
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
69
Зачем Google повысила требования к Android 15, и почему покупать бюджетные смартфоны невыгодно
1
Зачем Sony повысила цены на PlayStation 5, почему забыла о США, и как это повлияет на жителей РФ
+
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
1
Как подготовиться к прохождению всей своей игровой библиотеки, советы тем, кто решил победить бэклог
+

Сейчас обсуждают

Фельдшер
16:17
Получается у автора не только были кривая дешман мать, но и косячный процессор.)
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
Дмитрий Еременко
16:12
БлоХеры вопят из-за того, что ещё вчера они рассказывали о том, что 8 Гб мало, а надо минимум 12 Гб, а лучше 16 Гб видеопамяти, а сегодня придётся прогнуться перед Дж.Хуаном и признать что и 8 Гб хват...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
Cowboy Huggies
16:11
Хочу себе ой 5 8 ядерный.
В AIDA64 добавлена поддержка процессоров Intel Bartlett Lake-S, совместимых с сокетом LGA 1700
Дмитрий Еременко
16:05
Максим, очень интересно, что Вы делаете в нейросетях и какую выгоду имеете с этого ? Лично я не вижу смысла в них, ну нарисовали Вы пару шаржей, рассказал Вам ИИ как соблазнить кисулю-красотулю при по...
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
NuclearMissionJam
16:02
Там сюжетка была всегда. Ее просто как сюжетную компанию в игру добавили уже к концу поддержки. Если бы ее не было, не было бы и ARG. "Теневой рейд" одна из первых миссий, она не DLCшная. >Эти опци...
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
Маэстро
16:00
он создаёт аки, сам себе пишет, сам себя скринит. его половой партнёр Кудахцев часто в последние время стал мимикировать под всех - кому не угодны его хозяину Маэстро., и делает скрины. Но есть идеал...
Может ли пиратство быть во благо всего человечества, если это Sci-Hub
Фельдшер
15:58
Вообще пофиг, сколько. Откуда там взяться отечественному? Есть ли у этой актавы софт с эквалайзером, какие динамики, как звучит микрофон, могут ли они звук ч/з усби, сколько держит полностью заряженн...
Обзор беспроводной компьютерной гарнитуры «Октава ГК-4Б»
MentalUs
15:53
Скорее, нужен АМДшный тридэшник, чтобы строил сетки и обрабатывал логику быстро, практически не стучась в ОЗУ, а карты должно быть просто достаточно, т.к. это сессионки.
Asus показала монитор с TN-матрицей и частотой обновления до 610 Гц для киберспорта
NuclearMissionJam
15:51
А вы им пользовались? Отличалось от обычного Live-CD?
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
Ренбокот
15:50
Видимо это специально сделано, чтобы вы чаще носили деньги Хуангу
Проблемы с перегревом и расплавлением кабелей питания теперь коснулись Nvidia RTX 5070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем