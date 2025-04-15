После этого уже можно практически точно заявлять о том, что ремастер существует.

По Сети уже на протяжении нескольких месяцев распространяется информация о существовании графически обновлённой (ремастера) версии культовой ролевой игры The Elder Scrolls IV Oblivion. Практически каждую неделю инсайдеры сообщают о скором официальном анонсе, за которым стремительно последует релиз, но до сегодняшнего дня вся эта информация не находила какого бы то ни было существенного подтверждения.

Сегодня всё изменилось: в Сеть утекли скриншоты, а также обложки ремастера Oblivion, которые выглядят слишком правдоподобно, чтобы быть чьим-то запоздалым первоапрельским розыгрышем. На скриншотах, которые на данном этапе не отличаются высоким разрешением, можно увидеть знакомые локации в виде Имперского города и айлейдских руин, а также изображение одного из многих врат Обливиона.

Что же до изображений обложек, то из них следует, что ремастер The Elder Scrolls IV Oblivion будет предлагаться как минимум в двух версиях: базовой и расширенной («делюкс»). На данном этапе неизвестно, чем они будут отличаться друг от друга, но из самой утечки следует, что речь идёт именно о ремастере, а не о масштабном ремейке, о котором сообщали отдельные инсайдеры.

Если продолжать верить утечкам, то полноценная презентация The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, а именно так будет называться обновлённая версия, состоится на следующей неделе.