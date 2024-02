Получается, впрочем, коряво.

С момента релиза многострадального пиратского экшена Skull and Bones от Ubisoft прошло порядка двенадцати суток. Проект получил, мягко говоря, очень сдержанные оценки прессы и практически разгромные — от конечных игроков. Новинку критикуют за общую сырость, морально устаревший и игровой процесс, откровенный недостаток контента, а также за неприемлемую дороговизну. Мы не знаем, сколько людей приобрели копию Skull and Bones, но Ubisoft решила немного поманипулировать статистикой, чтобы вселить в геймеров и журналистов мысль о том, что боевик пользуется большим, даже рекордным спросом.

реклама

Сделать это Ubisoft решила с помощью статистики «вовлечённости» геймеров в Skull and Bones. Согласно оглашённой компанией информации, в среднем пользователи проводят в Skull and Bones свыше четырёх часов в сутки, что является для компании рекордным показателем. Как вы понимаете, это лишь часть общей картины. Другими частями Ubisoft делиться не хочет. Например, сколько всего у Skull and Bones суточный «онлайн», с какой скоростью он падает/растёт ото дня ко дню, сколько денег пользователи тратят на покупки внутриигрового контента и прочее-прочее.

К сожалению, ввиду отсутствия Skull and Bones в Steam узнать показатели «онлайна» проекта, экстраполировав их на другие платформы, не получится. В такой ситуации очень удобно манипулировать мало что значащей статистикой среднего времени игры.