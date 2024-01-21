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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Выживач» Palworld возглавил чарт Steam по количеству игроков, превзойдя даже Counter-Strike 2
Чудеса всегда рядом.

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Вчера мы в редакции дважды оповещали наших читателей о том, что необычный «выживач» Palworld даже будучи проектом в раннем доступе штурмует высоты Steam и отличается потрясающей для игры его уровня и жанра скоростью продаж. Сегодня, в самый разгар выходных, эта ситуация, как и следовало ожидать, получила только дальнейший импульс ускорения.

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Как гласит чарт Steam, на момент написания данной заметки в Palworld одновременно присутствовали более 1,11 млн пользователей, тогда как пиковый показатель за последние 24 часа составлял без малого 1,3 млн пользователей. Таким образом, новинка от коллектива Pocketpair по данному показателю смогла превзойти Cyberpunk 2077 — одну из самых ожидаемых видеоигр последних десяти лет.

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Объяснить такие внезапные скачки популярности достаточно сложно: скорее всего, они связаны с разгоняемым «хайпом», к которому хотят присоединиться всё больше любителей видеоигр. Такая ситуация не редкость в современном геймдеве, и обычно заканчивают свой путь подобные проекты где-то на задворках чарта «онлайна» Steam. Повторится ли история с Palworld, покажет только время. На данном этапе же этот «выживач», мир которого напоминает мир покемонов, за что, по всей видимости, и нравится пользователям, пользуется рекордной славой и популярностью.

#palworld #pocketpair
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