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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Симулятор выживания Palworld разошёлся тиражом свыше двух миллионов копий за первые 24 часа после релиза
И это только ранний доступ!

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Компания Pocketpair выпустила вчера, 19 января, свой симулятор выживания в открытом мире Palworld, который моментально пришёлся по душе поклонникам жанра. Проект предлагает геймерам собирать уникальных существ — Палов — на просторах огромного мира, а также отправлять их сражаться и трудиться на фабриках, строить с их помощью здания и даже работать на плантациях.

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Действие Palworld происходит в мире, населённом этими самыми Палами. Их нужно ловить и привлекать к работе, а также разводить. Любопытно, что, оседлав Палов, геймеры смогут исследовать различные локации не только на земле, но даже на воде и в небе.

«Хотите построить пирамиды? Тогда вам понадобится очень много Палов-работников. Закон о защите труда не распространяется на Палов, так что волноваться не о чем. Разводите огонь, производите электроэнергию, добывайте полезные ископаемые... Соберите Палов с различными ценными навыками, чтобы обустроить свой быт.

Существуют Палы, специализирующиеся на посеве семян, поливе, сборе урожая. Создайте вместе с Палами свое очаровательное фермерское хозяйство. Для того, чтобы наладить автоматическое производство, важно приобщить Палов к труду. Стройте заводы и прикрепляйте к ним Палов. Пока есть корм, они будут работать без устали. До конца своей жизни», — разработчики Palworld дают понять, что возможности по применению Палов в их игре действительно безграничные.

Игроки по достоинству оценили старания сотрудников студии Pocketpair. На момент написания данного материала у Palworld было свыше 560 тысяч «онлайна» при суточном пике в 561 278 игроков. Проект прямо сейчас занимает второе место по количеству находящихся в нём геймеров — по крайней мере, на это указывает статистический сервис SteamDB.

А теперь самое интересное. Продажи «выживача» Palworld превысили два миллиона копий за первые 24 часа после релиза в раннем доступе. Первый миллион был преодолён за восемь часов, а симулятор уже занял 12 строчку по пиковому «онлайну» в Steam за всё время существования платформы.

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Palworld доступна не только на ПК, но также на Xbox по подписке Game Pass.

#palworld
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