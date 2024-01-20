Подобных необъяснимых успехов в Steam не так уж мало.

Время от времени в Steam, да и в игровой промышленности в целом, возникают потрясающие и труднообъяснимые ситуации: никому толком неизвестный проект, который, судя по его виду, не претендовал ни на какие высоты, на поверку оказывается столь востребованным, что взлетает в десятку, а затем и в тройку лидеров «онлайна» всей площадки от Valve. Так происходило с Valheim, Among Us и многими другими «тайтлами». Сегодня такой неожиданный успех постиг «выживач» Palworld от коллектива Pocketpair.

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Релиз данного «выживача», действие которого происходит в мире волшебных существ — Палов — напоминающих покемонов, состоялся вчера вечером, и вот, на сегодняшний день Palworld разместилась на втором месте по «онлайну» в Steam, преодолев отметку в 855 тысяч одновременно присутствующих в игре пользователей. Чуть ранее разработчики сообщили о преодолении отметки в два миллиона проданных копий.

Отзывы игроков при этом исключительно позитивные: к моменту написания этих строк в Steam у Palworld был зафиксирован 93-процентный пользовательский рейтинг. Геймеры отмечают, что разработчикам удалось соединить симпатичный сказочный мир с очаровательными существами, элементы выживания и песочницы, при этом приправив это высокой степенью кинематографичности.

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Насколько долго Palworld сможет удерживать пользователей, покажет, естественно, только время. Свою аудиторию новинка, несомненно, найдёт, но по мере утихания «хайпа» на нет сойдёт и «онлайн». Такова судьба всех подобных проектов.