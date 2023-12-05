Не прошло и трёх лет.

Разработчики из студии CD Projekt RED, как и обещали, выпустили масштабный патч 2.1 к своему ролевому экшену Cyberpunk 2077. Мы уже несколько раз писали об этом обновлении — сначала про основные изменения, потом про расширенный список правок. Сами авторы называют апдейт последним из крупных, ведь после его выхода практически вся команда сосредоточит свои усилия на новом «Ведьмаке».

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Ключевые изменения патча были озвучены в рамках специальной трансляции, которая прошла ещё 1 декабря. Вот они:

метрополитен МОСТ (Макросистема общественного скоростного транспорта) на пять линий и 19 станций;

переносное радио (радиопорт) с регулировкой громкости; возможность приглашать свою вторую половинку в квартиру на свидания — это можно делать и после завершения любовной линии персонажа;

регулярные гоночные соревнования, которые становятся доступными после завершения арки заданий «Королева автострад»;

пять новых мотоциклов и переработанная физика мотоциклов. Например, появилась возможность наклоняться во время езды, делать сальто и даже бросать ножи на ходу;

главный герой сможет заполучить автомобиль Porsche 911 в версии «Кабриолет», принадлежавший Джонни Сильверхенду;

доработанная механика автомобильных погонь;

открытое новое шоссе, пролегающее через Уэстбрук, Санто-Доминго и Хейвуд;

улучшения боёв с боссами — Яковом Ивановым, Борисом Рыбаковым и Адамом Смэшером. Последний может использовать «Сандевистан», который мы видели ещё в аниме по Edgerunners;

функции доступности;

капитально доработанные звук и освещение.

Разработчики также постарались улучшить впечатление игрока от пребывания в Найт-Сити с помощью следующих геймплейных новшеств:

возможность смотреть в стационарные бинокли, расставленных по городу;

возможность взаимодействовать с барменами и торговцами;

возможность получить культовое оружие, ранее доступное только при определённых обстоятельствах;

наделили созданное оружие шансом получить до двух ячеек модификации;

увеличенное количество всех видов боеприпасов, которое главный герой может носить в снаряжении;

реализованная функция добавления в избранное транспортных средств и оружия — в таком случае их нельзя будет продать, разобрать или выбросить;

новые секреты, разбросанные по всему Найт-Сити.

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CD Projekt RED также объявила о поступлении в продажу издания Ultimate, которое включает в себя оригинальную игру и дополнение Phantom Liberty. По такому случаю был представлен отдельный трейлер.