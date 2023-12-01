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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Теперь и поиграть можно: масштабный патч 2.1 для Cyberpunk 2077 добавит метро с 19 станциями
Всего-то три года пришлось подождать.

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Разработчики из CD Projekt RED, как и обещали, провели стрим, посвящённый контенту грядущего патча 2.1 для ролевого экшена Cyberpunk 2077. Список основных изменений апдейта уже доступен на официальном сайте, но мы сейчас выдадим самое главное — метро. Да-да, спустя три года после релиза игра станет достигнет того состояния, которого ждали геймеры ещё в конце 2020 года.

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Авторы дали понять, что при работе над каждым новым патче вопрос о добавлении метро всегда вставал перед ними, но его пришлось по разным причинам откладывать. Cyberpunk 2077 версии 2.1 получит пять линий метро, на которых будет расположено в общей сложности 19 станций. Посмотреть их расположение можно будет на отдельной карте, доступ к которой есть в разных районах Найт-Сити.

В рамках стрима было объявлено, что поездка на метро — это действительно поездка, в течение которой могут происходить различные события. Но при желании её можно пропустить, чтобы быстрее добраться до нужного места. В очередной раз передаём привет Тодду Говарду и его команде, которая пыталась втюхать нам «игру нового поколения» с быстрыми перемещениями (т.е. банальными загрузками) на городском транспорте.

Также Cyberpunk 2077 версии 2.1 предоставит пользователю возможность слушать радио не только в машине, но и во время пешего путешествия по городу или с помощью метро. Радиопорт может регулировать громкость музыки и автоматически отключаться во время диалогов или звонков с фиксерами.

Ещё один интересный момент патча — переработанное сражение с финальным боссом Адамом Смэшером. У него появились новые способности, которые отсылают к аниме «Киберпанк: Бегущие по лезвию». Сама битва получилась более зрелищной и динамичной. Разработчики также заявили, что битвы с некоторыми другими боссами тоже подверглись изменениям в угоду эффектности и динамичности.

В игре появилась возможность повторного участия в гонках с получением в качестве призов скидок в «Автофиксере». Патч добавит в игру кабриолет-версию Porsche 911 Джонни Сильверхенда. Авторы также смогли переработать физику мотоциклов, добавили поддержку котроллера DualSense на ПК.

Полный список изменений патча 2.1 сотрудники CD Projekt RED обещают опубликовать ближе к релизу патча. Они заверили, что обновление добавит в игре ещё множество важных правок. Ждём, получается.
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#cd projekt red
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