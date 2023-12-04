А ещё радиопорт, капитально улучшенный звук, финальная версия трассировки пути и новые секреты в Найт-Сити.

Разработчики из CD Projekt RED опубликовали расширенный список изменений патча 2.1 для ролевого экшена Cyberpunk 2077, который выйдет уже завтра.

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Нововведений набралось действительно много, а сами авторы говорят, что они старались выполнить наиболее частые просьбы игроков. Метро, радиопорт, регулярные гоночные соревнования, свидания со вторыми половинками были добавлены именно по многочисленным просьбам геймеров.

О чём-то из запланированного для патча 2.1 контента мы писали в нашей предыдущей заметке, сейчас же по таким изменениям будет дан расширенный комментарий. Новые возможности:

устранён сбой в работе городской карты МОСТ, не позволявший Ви ездить на метро. Теперь игрок может посетить 19 станций, которые расположены на 5 линиях метрополитена. Дозволено пользоваться быстрым перемещением или усаживаться поудобнее и смотреть в окно, совершая поездки по всему Найт-Сити;

добавлена возможность приглашать близких людей в свои квартиры. Свидания можно будет устраивать постоянно после завершения любовной линии понравившегося персонажа;

можно слушать радио, гуляя по городу или находясь в метро. Так называемый радиопорт направляет сигнал в транспортное радио, когда игрок ведёт автомобиль или мотоцикл, и останавливает воспроизведение, когда начинает играть связанная с заданием музыка. В игре также появилас регулировка громкости в окне радио;

добавлены повторяющиеся гонки, в которых Ви может принять участие после завершения задания «Королева автострад». На карте появятся значки гонок, за победу в которых полагается денежный приз и скидка на сайте «Автофиксер». Разработчики также доработали поведение гонщиков, чтобы сделать заезды более захватывающими и интересными;

в нескольких живописных местах установлены стационарные бинокли для ценителей потрясающих городских пейзажей.

Ещё из интересного, что не было озвучено в рамках первого анонса патча 2.1:

теперь банды будут преследовать Ви, если недосчитаются своих людей после выполнения вами некоторых заказов и заданий;

заказы, связанные с угоном транспортных средств, теперь могут включать в себя погоню и бой;

с торговцами в некоторых ларьках теперь можно взаимодействовать. Учтите, что это изменение не касается ларьков с едой;

теперь можно сидеть и взаимодействовать с барменами в разных барах Найт-Сити;

доработаны бои с Яковом Ивановым, Борисом Рыбаковым и Адамом Смэшером. Смэшер теперь может использовать «Сандевистан»;

открыта ранее перегороженная автострада, пролегающая через Уэстбрук, Санто-Доминго и Хейвуд;

добавлена возможность помещать в избранное транспортные средства в меню вызова;

добавлена возможность метать ножи и топоры во время езды на мотоцикле;

доработана анимация действий в ближнем бою во время вождения мотоциклов с видом от третьего лица;

теперь транспортное средство будет сворачивать со своего пути при атаке игрока на водителя;

изменены звуковые эффекты в сценах основных и второстепенных заданий базовой игры;

произведён авторинг и микширование звука с увеличением числа каналов для создания объёмного звука в сценах;

добавлены отсутствовавшие звуковые эффекты;

улучшены звуковые эффекты стрелкового оружия и боя;

улучшено звучание транспортных средств;

улучшено освещение в разных частях города;

улучшен внешний вид подсвечиваемых объектов при их сканировании «Кироси»;

чёрный заслон в задании «Человеческий фактор» теперь будет выглядеть так же, как в «Призрачной свободе»;

режим «Трассировка лучей: перегрузка» выходит из статуса предварительной версии. В него внесены изменения, улучшающие качество изображения;

добавлен алгоритм ReSTIR GI, улучшающий качество освещения при трассировке пути в режиме «Трассировка лучей: перегрузка», особенно в тёмных зонах. Не влияет на быстродействие, минимизирует эффект смещения;

реконструкция лучей DLSS теперь доступна в режиме «Трассировка лучей: ультра» и ещё нескольких режимах с включённой трассировкой лучей при создании отражений;

в Найт-Сити появились новые секреты.

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Разработчики из CD Projekt RED подчёркивают, что представленные в этой заметке изменения — лишь самые важные изменения патча. Апдейт включает множество других улучшений и исправлений, которые игроки смогут оценить сами во время игры.