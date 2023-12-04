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Разработчики из CD Projekt RED опубликовали расширенный список изменений патча 2.1 для ролевого экшена Cyberpunk 2077, который выйдет уже завтра.
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Нововведений набралось действительно много, а сами авторы говорят, что они старались выполнить наиболее частые просьбы игроков. Метро, радиопорт, регулярные гоночные соревнования, свидания со вторыми половинками были добавлены именно по многочисленным просьбам геймеров.
О чём-то из запланированного для патча 2.1 контента мы писали в нашей предыдущей заметке, сейчас же по таким изменениям будет дан расширенный комментарий. Новые возможности:
- устранён сбой в работе городской карты МОСТ, не позволявший Ви ездить на метро. Теперь игрок может посетить 19 станций, которые расположены на 5 линиях метрополитена. Дозволено пользоваться быстрым перемещением или усаживаться поудобнее и смотреть в окно, совершая поездки по всему Найт-Сити;
- добавлена возможность приглашать близких людей в свои квартиры. Свидания можно будет устраивать постоянно после завершения любовной линии понравившегося персонажа;
- можно слушать радио, гуляя по городу или находясь в метро. Так называемый радиопорт направляет сигнал в транспортное радио, когда игрок ведёт автомобиль или мотоцикл, и останавливает воспроизведение, когда начинает играть связанная с заданием музыка. В игре также появилас регулировка громкости в окне радио;
- добавлены повторяющиеся гонки, в которых Ви может принять участие после завершения задания «Королева автострад». На карте появятся значки гонок, за победу в которых полагается денежный приз и скидка на сайте «Автофиксер». Разработчики также доработали поведение гонщиков, чтобы сделать заезды более захватывающими и интересными;
- в нескольких живописных местах установлены стационарные бинокли для ценителей потрясающих городских пейзажей.
Ещё из интересного, что не было озвучено в рамках первого анонса патча 2.1:
- теперь банды будут преследовать Ви, если недосчитаются своих людей после выполнения вами некоторых заказов и заданий;
- заказы, связанные с угоном транспортных средств, теперь могут включать в себя погоню и бой;
- с торговцами в некоторых ларьках теперь можно взаимодействовать. Учтите, что это изменение не касается ларьков с едой;
- теперь можно сидеть и взаимодействовать с барменами в разных барах Найт-Сити;
- доработаны бои с Яковом Ивановым, Борисом Рыбаковым и Адамом Смэшером. Смэшер теперь может использовать «Сандевистан»;
- открыта ранее перегороженная автострада, пролегающая через Уэстбрук, Санто-Доминго и Хейвуд;
- добавлена возможность помещать в избранное транспортные средства в меню вызова;
- добавлена возможность метать ножи и топоры во время езды на мотоцикле;
- доработана анимация действий в ближнем бою во время вождения мотоциклов с видом от третьего лица;
- теперь транспортное средство будет сворачивать со своего пути при атаке игрока на водителя;
- изменены звуковые эффекты в сценах основных и второстепенных заданий базовой игры;
- произведён авторинг и микширование звука с увеличением числа каналов для создания объёмного звука в сценах;
- добавлены отсутствовавшие звуковые эффекты;
- улучшены звуковые эффекты стрелкового оружия и боя;
- улучшено звучание транспортных средств;
- улучшено освещение в разных частях города;
- улучшен внешний вид подсвечиваемых объектов при их сканировании «Кироси»;
- чёрный заслон в задании «Человеческий фактор» теперь будет выглядеть так же, как в «Призрачной свободе»;
- режим «Трассировка лучей: перегрузка» выходит из статуса предварительной версии. В него внесены изменения, улучшающие качество изображения;
- добавлен алгоритм ReSTIR GI, улучшающий качество освещения при трассировке пути в режиме «Трассировка лучей: перегрузка», особенно в тёмных зонах. Не влияет на быстродействие, минимизирует эффект смещения;
- реконструкция лучей DLSS теперь доступна в режиме «Трассировка лучей: ультра» и ещё нескольких режимах с включённой трассировкой лучей при создании отражений;
- в Найт-Сити появились новые секреты.
Разработчики из CD Projekt RED подчёркивают, что представленные в этой заметке изменения — лишь самые важные изменения патча. Апдейт включает множество других улучшений и исправлений, которые игроки смогут оценить сами во время игры.