Конкурентов нет. Пока.

У нас на очереди новая порция новостей про успехи партийной ролевой игры Baldur’s Gate 3 от разработчиков из студии Larian, на этот раз речь пойдёт о пользовательском рейтинге проекта на агрегаторе рецензий Metacritic.

С рейтингом, как вы понимаете, всё в полном порядке: со дня релиза Baldur’s Gate 3 пользовательский рейтинг достиг 9,3 балла — это лучший результат среди AAA-игр в 2023 году. Среди ближайших конкурентов Baldur’s Gate 3 из сегмента AAA-проектов есть ремейк Dead Space и Hogwarts Legacy — у них есть 8,7 балла для версий на PS5.

В 2023 году также вышел Switch-эксклюзив The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — у него набралось 8,5 балла на основе 8200 отзывов. А у PS5-версии ремейка четвёртого Resident Evil есть только 7,8 балла.

Напомним также, что на момент публикации данного материала Baldur’s Gate 3 занимает 24 место по оценки пользователей среди всех игр на Metacritic. Что до средней оценки от критиков, то там ситуация для проекта от Larian Studios ещё лучше: 96 баллов.

Baldur’s Gate 3 вышла на ПК 3 августа, «онлайн» в Steam на прошедших выходных превысил отметку в 800 тысяч человек. Будем надеяться, что это не предел.