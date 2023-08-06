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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Популярность Baldur’s Gate 3 в Steam многократно превзошла самые смелые ожидания разработчиков из Larian
Лучше всегда надеяться на минимум. Тогда и разочарования не будет, и радость от успеха будет сильнее.

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В минувший четверг состоялся долгожданный полноценный релиз Baldur’s Gate 3 за авторством коллектива Larian Studios. Практически сразу стало очевидно, что перед нами один из главных PC-релизов этого года: «онлайн» новинки преодолел сначала отметку в полмиллиона игроков одновременно, а на выходных, что естественно, превысил уже 700 тысяч игроков одновременно. Средний пользовательский рейтинг Baldur’s Gate 3 при этом составляет 91 % в целом и 95 % из числа наиболее актуальных обзоров.

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Всё это, естественно, безмерно радует разработчиков, и руководитель Larian Studios Свен Винке заявил, что успех проекта многократно превзошёл его самые смелые ожидания. Как отметил Винке, разговаривая с IT-отделом студии он советовал им рассчитывать «максимум» на стотысячный пиковый «онлайн».

Необходимо понимать, что абсолютный рекорд ещё не поставлен: впереди ещё вечер воскресенья.

Об успехах Baldur’s Gate 3 говорить вдвойне приятно по той причине, что Larian Studios не стала смешивать игры и политику, и продолжает спокойно работать с российскими геймерами, продавая своё творение в Steam за вполне адекватную, учитывая реалии, а также масштаб и продолжительность самой игры, сумму в 1 999 рублей.

#larian studios #baldurs gate 3 #baldurs gate iii
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