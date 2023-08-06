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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Онлайн» Baldur’s Gate 3 превысил 712 тысяч, игра также получила полную совместимость со Steam Deck
До рекорда этого года осталось не так уж и много.

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После удачного выступления ролевой игры Baldur’s Gate 3 в первый день после релиза случился новый повод написать о ней. Детище студии Larian продолжает захватывать умы и сердца геймеров (тут этот штамп действительно уместен), выводя показатель «онлайна» в Steam на новую вершину.

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Субботняя пиковая отметка по количеству одновременно играющих игроков застыла в районе 712 тысяч. На момент написания данных строк в клиенте Baldur’s Gate 3 находилось свыше 707 тысяч игроков — то есть, «онлайн» стал падать, что естественно для этого времени суток. Остаётся пожелать подопечным Свена Винке установления новых рекордов.

Ещё один повод написать про Baldur’s Gate 3 заключается в том, что проект прошёл верификацию для Steam Deck. Информация об этом появилась в соцсетях студии Larian. Это значит, что игра полностью поддерживается портативным компьютером от Valve, а интерфейсы и шрифты адаптированы для просмотра на семидюймовом экране. Наконец, RPG должна получить особый пресет графических настроек, которые обеспечат максимально комфортный геймплей на портативном устройстве.

До настоящего момента Baldur’s Gate 3 можно было запустить на Steam Deck, но зелёной «галочки» полного соответствия у неё, разумеется, не было. Соответственно, при прохождении первого акта на портативном устройстве могли случаться мелкие «фризы», «вылеты» и прочие неприятные вещи. Нечитаемые шрифты и мелкие ляпы с управлением тоже случались.

Наконец, Baldur’s Gate 3 получила первый «хотфикс», который исправил около 150 багов и убрал отображение сборки игры во время диалогов. Патчи будут выходить и дальше.

#larian studios #baldurs gate 3
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