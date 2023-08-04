Вот что бывает, когда происходит выпуск качественной игры.

Релиз ролевой игры Baldur’s Gate 3 (если точнее, то её финальной версии) состоялся вчера. Геймеры и поклонники жанра встретили данное событие с большим воодушевлением: рейтинг проекта в Steam зашкаливает, все тематические группы в социальных сетях завалены мемами и роликами, а онлайн в магазине Valve показывал достойные результаты вчера и сегодня.

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Спустя несколько часов после релиза количество одновременно находящихся в Steam-версии Baldur’s Gate 3 игроков перевалило за 470 тысяч. А на стриминговой платформе Twitch проект собирал более 450 тысяч зрителей в пике. Цифры «онлайна» продолжают радовать и сегодня, устанавливая новые вершины.

На момент написания данного материала в клиенте Baldur’s Gate 3 в Steam находилось свыше 552 тысяч игроков — рекордный показатель для игры.

Baldur’s Gate 3 пока занимает второе место по максимальному онлайну в Steam по 2023 году. В безоговорочных фаворитах находится Hogwarts Legacy, в которую на релизе одновременно играло свыше 879 тысяч человек. Но результат от Larian Studios можно с уверенностью называть выдающимся, поскольку их продукт — это партийная ролевая игра со сложным устройством и «взрослым» рейтингом, а Hogwarts Legacy объективно считается проектом для самой широкой аудитории разных возрастов по именитой лицензии.