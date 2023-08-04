Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Онлайн» Baldur’s Gate 3 перевалил за 552 тысячи в Steam
Вот что бывает, когда происходит выпуск качественной игры.

реклама

Релиз ролевой игры Baldur’s Gate 3 (если точнее, то её финальной версии) состоялся вчера. Геймеры и поклонники жанра встретили данное событие с большим воодушевлением: рейтинг проекта в Steam зашкаливает, все тематические группы в социальных сетях завалены мемами и роликами, а онлайн в магазине Valve показывал достойные результаты вчера и сегодня.

реклама

Спустя несколько часов после релиза количество одновременно находящихся в Steam-версии Baldur’s Gate 3 игроков перевалило за 470 тысяч. А на стриминговой платформе Twitch проект собирал более 450 тысяч зрителей в пике. Цифры «онлайна» продолжают радовать и сегодня, устанавливая новые вершины.

На момент написания данного материала в клиенте Baldur’s Gate 3 в Steam находилось свыше 552 тысяч игроков — рекордный показатель для игры.

Baldur’s Gate 3 пока занимает второе место по максимальному онлайну в Steam по 2023 году. В безоговорочных фаворитах находится Hogwarts Legacy, в которую на релизе одновременно играло свыше 879 тысяч человек. Но результат от Larian Studios можно с уверенностью называть выдающимся, поскольку их продукт — это партийная ролевая игра со сложным устройством и «взрослым» рейтингом, а Hogwarts Legacy объективно считается проектом для самой широкой аудитории разных возрастов по именитой лицензии.

рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
9
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
1
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
52
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
1
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
16
Бесплатно увеличиваем объем свободной памяти в телефоне
10
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
3
Как я попробовал новый модный браузер Arc, и что мне в нем понравилось как любителю кучи вкладок
+
CNBC: Противоречия между США и Украиной нарастают на фоне безрезультатного контрнаступления
4

Сейчас обсуждают

LastAtlant
21:01
лицемеры конченные
Страны Западной Африки согласовали план возможной интервенции в Нигер
TheRedNik
20:52
А где ссылка на мод? Или видео с модом? Просто текст.
Новый мод для GTA 5 добавляет целую сюжетную линию с NPC с искусственным интеллектом
Олег Шабров
20:50
Не всё так просто, Токаев передал урановые рудники Росатому и присоединяется к Российско-Иранскому энергетическому кольцу.
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
Максим Минеев
20:47
Утилизировать? В стране которая под санкциями и официально такое железо уже не поставляется?
Эрдоган рассчитывает, что визит Путина в Турцию состоится в августе
Дмитрий
20:39
Любая резина имеет тенденцию изнашиваться и хлопать!))) Я свалил оттуда, правда тоже на север в Архангельск, тут тоже гов на хватает, но меньше чем там!))) Я про Мончегорск, жил там какое то время!)))...
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
Артём Николаев
20:39
Как сейчас говорит Россия про Нигерию, это их внутренний конфликт.
Курс доллара пробил 95 рублей впервые с марта прошлого года
John Pin
20:38
Тогда нужно уезжать в Москву, она резиновая.
В Мурманской области стартовало освоение крупнейшего в России месторождения лития
Дым Туман
20:29
дегенерал.
Экс-командующий войсками США: ВСУ будут контролировать Крым к концу лета
Drunk_axxturel
20:24
У интел не очень оптимизированные чипы, там намного больше проблем, чем кажется, у амд яипы более сбалансированные, и масштабировать они умеют, как они сделали 6900хт умножив 5700хт х2 и прикрутив рт,...
В планы AMD может не входить разработка высокопроизводительных GPU на базе RDNA4 — инсайдер
Але
20:23
А если они подпишут закон чтобы все с пятого этажа прыгали или штраф 50000000 то что тогда?
Владимир Путин подписал закон, связанный с мобилизационными мероприятиями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем