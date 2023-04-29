Работа над озвучкой уже началась.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Коллектив GamesVoice, который после ухода или приостановки деятельности крупных западных игровых издателей в России стал лучиком надежды на организацию полноценных русских озвучек выходящих игр, уже более чем на 70 % завершил работу над локализацией Hogwarts Legacy, а вчера объявил о начале работы над локализацией Star Wars Jedi Survivor.

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По плану, к озвучиванию хотят привлечь максимально возможное количество актёров, участвовавших в официальной локализации предыдущей игры — Star Wars Jedi Fallen Order, включая Михаила Мартьянова, подарившего свой голос главному герою, Кэлу Кестису. Ну а сегодня у нас появилась возможность ознакомиться с примером будущей локализации.

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Поскольку озвучка — это дорогостоящий процесс, а объём работы в Star Wars Jedi Survivor примерно соответствует таковому в Hogwarts Legacy, то GamesVoice объявила о начале сбора средств. Всего планируют собрать 1,8 млн рублей. Сама работа займёт несколько месяцев. Возможно, к тому моменту разработчики из Respawn как раз «починят» PC-версию своего творения.