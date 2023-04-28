После того как крупные игровые издатели приостановили свою деятельность в Россию либо же вовсе покинули российский рынок, большая часть игр осталась без официальных русских озвучек. Причина такого решения проста: в СНГ главным игровым рынком была Россия, а тратить деньги на заметно «просевший» в результате санкций и связанных с ними трудностей с оплатой игр рынок стало фактически бессмысленно. К счастью, есть у нас добрые люди, которые самостоятельно в неофициальном формате готовы создавать русские локализации крупных игр. Так, коллектив GamesVoice уже вовсю работает над локализацией Hogwarts Legacy, а сегодня сообщил о начале работы над локализацией Star Wars Jedi Survivor.
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По плану коллектива, к процессу озвучивания постараются привлечь максимально возможное количество актёров, участвовавших в официальном озвучивании Star Wars Jedi Fallen Order. В частности, уже сейчас известно, что главного героя — Кэла Кестиса — озвучит Михаил Мартьянов, работавший над данным персонажем в «Павшем Ордене».
Star Wars Jedi Survivor вышла сегодня. На PC проект получил разгромные пользовательские оценки по причине отвратительной оптимизации. Что, впрочем, в наши дни уже никого не удивляет.