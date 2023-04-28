Про игру все забыли уже, ну да ладно.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Некоторое время назад российская студия GamesVoice решила заняться созданием русской озвучки Hogwarts Legacy. Учитывая огромную народную любовь к «Поттериане» в России, данное решение выглядит пусть и крайне запоздалым, учитывая, что золотое время Hogwarts Legacy уже прошло, но лучше поздно, чем никогда. Примечательно, что процесс идёт с большой скоростью: на сегодняшний день озвучено уже более 70 % всей игры, что, учитывая огромное количество диалогов и реплик, можно назвать потрясающим результатом.

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Напомним, что релиз Hogwarts Legacy состоялся в феврале, а стартовые продажи игры в несколько раз превзошли ожидания издательства WB Games.

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Игра повествует о том, как мы попадаем в Хогвартс за сотню лет до описанных в романах Джоан Роулинг событий, и в роли талантливого ученика разгадываем тайну, угрожающую самому существованию волшебного мира.