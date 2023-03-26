В июне для всех фанатов серии тактических шутеров Counter-Strike настанет праздник — выйдет Counter-Strike 2, которая является масштабным и, что немаловажно, бесплатным обновлением CS:GO. На фоне радостных известий геймеры устремились в Counter-Strike Global Offensive, дабы запомнить любимую игру в том виде, в котором она существовала на протяжении десяти с половиной лет. И вот, как выяснилось, вчера вечером пиковый «онлайн» Counter-Strike Global Offensive установил новый рекорд — свыше полутора миллионов пользователей одновременно.
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В этом году CS:GO уже не первый раз устанавливала рекорды посещаемости на фоне слухов о готовящемся анонсе новой части.
Что до Counter-Strike 2, то обновление порадует усовершенствованной графикой, сменой системы работы серверов, которые больше не будут зависеть от так называемого тикрейта, более качественной физикой и в целом облагороженной визуальной составляющей. Суть игрового процесса останется той же. Поскольку технически перед нами крупное обновление CS:GO, то весь достигнутый игроками в ней за эти годы прогресс будет сохранён и перенесён в Counter-Strike 2.