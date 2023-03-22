Все слухи, домыслы по поводу обновлённого логотипа и прочие сетевые вещи оказались правдивыми — компания Valve действительно всё это время разрабатывала вторую часть, а сейчас сделала её анонс. Итак, Counter-Strike 2 — это обновлённая версия Global Offensive на базе движка Source 2.
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Больших подробностей о второй части ещё стоит дождаться, поскольку на момент написания данной заметки Valve ещё не делала официальных заявлений на сайте. Зато на официальном канале в YouTube есть уже три ролика, рассказывающих об некоторых тонкостях создания сетевого шутера.
В роликах нам показали переработанные карты, обновлённые дымовые гранаты, улучшенную систему освещения с отражениями и другие штуки. Особенно приятно, что все материалы снабжены субтитрами на русском языке.
Будет ли Counter-Strike 2 на консолях — отдельный вопрос. Ну, а самую главную целевую платформу вы и так знаете.
Осталось дождаться большого материала от Valve — после его выхода мы обновим данную заметку.