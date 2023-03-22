К лету есть время морально подготовиться.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Сегодня Valve после череды слухов и утечек наконец-то официально анонсировала Counter-Strike 2 — масштабное обновление Counter-Strike Global Offensive на движке Source 2, которое внедрит в проект новые технические особенности, которых объективно давно не хватало в данном ставшем культовым тактическом шутере. Спустя некоторое время компания опубликовала подробный материал о грядущих нововведениях, и вот, мы в сжатом формате публикуем его в редакционной ленте.

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Для начала Valve рассказала об изменениях в игровой физике. В частности, эффект дымовой гранаты будет реалистично распространяться и реагировать на взрывы и пролёты пуль. Так, дым будет плавно заполнять пространство, проникать в разбитые окна и открытые двери, смешиваться с дымом других гранат. Взрывы осколочных гранат будут отбрасывать дымовую завесу в сторону, а пролёты пуль будут оставлять в дыму соответствующие отверстия. Наконец, дым будет по законам физики реагировать на игровое освещение, тем самым дополнительно повышая реалистичность происходящего.

В Counter-Strike 2 будет реализована так называемая подтиковая структура: действия в игре не будут зависеть от частоты обновления сервера, а система будет моментально реагировать на выстрелы, броски гранат и передвижение персонажей.

Поля боя (карты) были обновлены с учётом современного игрового движка: локации стали ярче, более детализированными и в целом визуально более привлекательными. Были улучшены визуальные эффекты, усовершенствован интерфейс, обновлены эффекты окружения (взрывы, эффекты огня, свечение и другие). Большое внимание уделено звуковой составляющей: звук в Counter-Strike 2 будет передавать игрокам больше информации.

Valve обеспечит фанатов игры инструментами разработки Source 2, тем самым позволяя создавать более качественный и уникальный контент — от моделей до карт.

Весь заработанный и купленный в Counter-Strike Global Offensive косметический контент будут перенесён в Counter-Strike 2. Важно помнить, что Counter-Strike 2 технически является бесплатным масштабным обновлением CSGO. К данной практике, к слову, последнее время начинают прибегать всё больше разработчиков условно-бесплатных игр: так и аудитория сохраняется, и преемственность игр начинает прослеживаться чётче.

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Релиз состоится летом, ну а в ближайшее время Valve проведёт закрытое тестирование, приглашение на которое получит ограниченное количество геймеров-счастливчиков.