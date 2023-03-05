Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Obsidian рассказала о пяти миллионах игроков, опробовавших The Outer Worlds
Два года назад их было три миллиона.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Хотя The Outer Worlds получила в целом тёплые пользовательские оценки, но непринадлежность к AAA-классу всё-таки диктует свои условия. В частности, при всех своих положительных качествах проекту уровня The Outer Worlds практически невозможно достигать головокружительных успехов в плане продаж, и вот, на выходных стало известно, что за неполных три с половиной года в данную ролевую игру от Obsidian Entertainment сыграли пять миллионов человек. Рост аудитории в среднем составляет около миллиона в год — по состоянию на весну 2021 года в The Outer Worlds было зафиксировано три миллиона пользователей.

реклама

Напомним, что уже в грядущий вторник, 7 марта, состоится релиз улучшенной версии The Outer Worlds с подзаголовком Spacer’s Choice Edition. Обновлённая версия порадует не только усовершенствованной графикой, но и более разумным искусственным интеллектом, облагороженными анимациями и более качественными моделями персонажей.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Усовершенствованная версия The Outer Worlds, по предельно понятным причинам, будет доступна только на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — никакого компрометирующего весь труд «пастгена».

#obsidian entertainment #the outer worlds
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Obsidian представила обновлённое издание The Outer Worlds с усовершенствованной графикой
«Было бы здорово»: Obsidian о возможном выпуске ремастера Fallout New Vegas
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На Украине заявили о наличии своего собственного "HIMARS", превосходящего американский оригинал
12
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
53
Армия РФ в СВО испытывает снарядный голод – что происходит, и сколько боеприпасов осталось у России
8
Как Су-57 поставил генералов НАТО в тупик – МИД Британии рассказал об опасности русской ракеты Р-37М
10
10-летний Фёдор рассказал о спасении двух девчонок под огнём украинской ДРГ и пулевом ранении
9
Сериал В поле зрения (Person of Interest) - немножко хорошей фантастики
7
США открыли сезон борьбы с Китаем: раскрытие активов, исключение из G20 и вступление Тайваня в МВФ
10
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка это высасывание денег и худший вариант для геймера
22
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка топ за свои деньги и где её выгодно приобрести
4
Что происходило в день нападения диверсантов и как сейчас живут жители приграничных районов Брянщины
13

Сейчас обсуждают

Ирина Матяш
14:18
Крыса, тебя в Куеве ждут, а ты у россиян кормишься!
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
RaiderXD
14:18
Ощущение будто автор сильно обиженный чем-то или кем-то. Ну, или просто статья ради статьи. Не представляю как ту ахинею что здесь описано воспринимать нормально. Автор либо тролль, либо просто шиз
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка это высасывание денег и худший вариант для геймера
Кружит голову Боярышник
14:16
- Не беспокойся, товарищ, - тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. - Я его ка-ак хрясну… - и еще тише прибавил: - Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы.
Офицер ВСУ с позывным Мадьяр заявил о срочном распоряжении вывести своё подразделение из Бахмута
Der Nordmensch
14:09
Правда, мадьяры-это же венгры в основном....
Офицер ВСУ с позывным Мадьяр заявил о срочном распоряжении вывести своё подразделение из Бахмута
Житель ДНР
14:05
На взятие,а освобождение от украинского зверья. Украинские оккупанты планомерно уничтожаются,нет смысла быстро замыкать окружение,пусть еще скот подтягивают под артиллерию.
В Украине опровергают факт взятия российским ЧВК «Вагнер» Бахмута
grom9000
14:04
Официально подтверждено, что флагманы AMD Radeon не будут использовать 12VHPWR! https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/77450/est-veroyatnost-chto-flagmany-amd-radeon-rx-7000-obojdutsya-bez-razem...
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
Игорь Бруновский
14:03
Продажные скоты от власти, при СССР вас бы расстреляли за предательство. И вы ещё хотите чтобы народ шёл вас защищать.
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
Евгений Сом
14:02
Да это не проблема, печатаю быстро, иногда использую ctrl+c ctrl+v. Ты лучше скажи, если бы тебя называли трусливым балаболом-пиздаболом, приводя конкретные примеры вранья, бреда и сливов то ты считал...
AMD подтвердила, что ее видеодрайвер может испортить Windows – поможет только переустановка ОС
grom9000
13:53
Лето еще впереди, подожди. Проблемы уменьшились, только потому что владельцев карт мало и они выработали целую ИНСТРУКЦИЮ, как защититься от оплавления: 1. Исключить изгиб провода. 2. Проверяем каче...
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
warmuza
13:53
посмотри на себя тебе слово - ты в ответ три простыни. ходишь по всем темам, выискиваешь его так и издевается
AMD подтвердила, что ее видеодрайвер может испортить Windows – поможет только переустановка ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем