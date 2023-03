Два года назад их было три миллиона.

Хотя The Outer Worlds получила в целом тёплые пользовательские оценки, но непринадлежность к AAA-классу всё-таки диктует свои условия. В частности, при всех своих положительных качествах проекту уровня The Outer Worlds практически невозможно достигать головокружительных успехов в плане продаж, и вот, на выходных стало известно, что за неполных три с половиной года в данную ролевую игру от Obsidian Entertainment сыграли пять миллионов человек. Рост аудитории в среднем составляет около миллиона в год — по состоянию на весну 2021 года в The Outer Worlds было зафиксировано три миллиона пользователей.

реклама

Напомним, что уже в грядущий вторник, 7 марта, состоится релиз улучшенной версии The Outer Worlds с подзаголовком Spacer’s Choice Edition. Обновлённая версия порадует не только усовершенствованной графикой, но и более разумным искусственным интеллектом, облагороженными анимациями и более качественными моделями персонажей.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Усовершенствованная версия The Outer Worlds, по предельно понятным причинам, будет доступна только на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — никакого компрометирующего весь труд «пастгена».