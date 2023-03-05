Хотя The Outer Worlds получила в целом тёплые пользовательские оценки, но непринадлежность к AAA-классу всё-таки диктует свои условия. В частности, при всех своих положительных качествах проекту уровня The Outer Worlds практически невозможно достигать головокружительных успехов в плане продаж, и вот, на выходных стало известно, что за неполных три с половиной года в данную ролевую игру от Obsidian Entertainment сыграли пять миллионов человек. Рост аудитории в среднем составляет около миллиона в год — по состоянию на весну 2021 года в The Outer Worlds было зафиксировано три миллиона пользователей.
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Напомним, что уже в грядущий вторник, 7 марта, состоится релиз улучшенной версии The Outer Worlds с подзаголовком Spacer’s Choice Edition. Обновлённая версия порадует не только усовершенствованной графикой, но и более разумным искусственным интеллектом, облагороженными анимациями и более качественными моделями персонажей.
Усовершенствованная версия The Outer Worlds, по предельно понятным причинам, будет доступна только на PC, PlayStation 5 и Xbox Series — никакого компрометирующего весь труд «пастгена».