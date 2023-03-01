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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Разработчики Gears of War ищут дизайнера геймплея для нового проекта в серии
Слухи о его существовании уже появлялись.
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На днях в Сети с подачи инсайдера Джеффа Грабба появилась информация о том, что студия The Coalition уже вовсю корпит над условной Gears 6. Учитывая, что Грабб ошибается в своих «прогнозах» примерно с 50-процентной вероятностью, его слова были восприняты соответствующим образом. Однако сегодня внимательные пользователи Сети заметили, что на сайте Microsoft в разделе вакансий появилось объявление о поиске старшего дизайнера игрового процесса в коллектив The Coalition для работы над серией Gears of War (или Gears, как её теперь именуют).

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Помимо дизайнера геймплея The Coalition также требуются специалист по внедрению сетевой функциональности и художник по специальным эффектам. Всё это может означать, что новая Gears прошла этап «мозгового штурма», или, как его ещё любят называть, «препроизводства», и перешла в стадию активной разработки. Завершения этого процесса, очевидно, придётся ждать ещё не один год.

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Формально Gears 6 анонсирована не была, поэтому не факт, что новой игрой серии станет именно её шестая номерная часть.

#microsoft #the coalition
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