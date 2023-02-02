Сведения поступили от авторитетного инсайдера.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В середине прошлого лета студия Respawn Entertainment прямым текстом через свой раздел вакансий упомянула, что трудится над одиночным шутером во вселенной Titanfall/Apex Legends. Геймеры, которые помнят удачную концепцию Titanfall, обрадовались тому, что в перспективе у них появится новый увлекательный продукт в удачной вселенной. Но, похоже, нет, не появится: буквально только что журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, обладающий огромными связями в игровой индустрии, сообщил, что Electronic Arts отменила данный проект.

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Согласно имеющимся у Шрайера сведениям, над проектом трудились порядка пятидесяти сотрудников Respawn Entertainment. Теперь их переведут на другие проекты или же, если их услуги не потребуются, уволят с выплатой выходных пособий.

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Сама Electronic Arts данную информацию пока не прокомментировала, но, учитывая авторитет Шрайера в своей области, а также тот факт, что на днях EA закрыла мобильные версии Apex Legends и Battlefield, всё складывается вполне правдоподобно.