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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Electronic Arts неожиданно объявила о закрытии мобильных версий Apex Legends и Battlefield
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Компания Electronic Arts намерена закрыть мобильные версии Apex Legends и Battlefield — соответствующая информация появилась на официальном сайте. Издательство приняло решение свернуть поддержку упомянутых проектов из-за последних контентных обновлений, которые «перестали соответствовать ожиданиям игроков».

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Также известно, что серверы мобильной «королевской битвы» закроют 1 мая 2023 года. Именно поэтому уже со вчерашнего дня была отключена возможность совершать внутриигровые покупки. Впрочем, за потраченные ранее деньги на приобретение виртуальных предметов никто денег возвращать не будет.

Что до Battlefield Mobile, то её отменили, чтобы сосредоточиться на обновлённом видении всего игрового сериала и, опять же, каким-то образом оправдать ожидания поклонников серии. Electronic Art также намерена закрыть студию Industrial Toys, которая занималась разработкой мобильного шутера.

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Apex Legends Mobile прожила недолго — её релиз состоялся в 2022 году. Онлайн-шутер был достаточно тепло принят публикой и даже получил звание «Игра года» от основных платформодержателей (Apple и Google). Также сегодня стало известно, что Star Wars Jedi Survivor выйдет на полтора месяца позже, чем планировалось.

#electronic arts #battlefield #apex legends mobile
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