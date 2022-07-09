Это кому как удобнее воспринимать данную вселенную.

Apex Legends давным-давно затмила дилогию Titanfall как по популярности, так и по выручке, в результате чего многие даже позабыли, что действие данной королевской битвы разворачивается именно во вселенной больших шагоходов. Такое впечатление, что забыла об этом и сама студия Respawn Entertainment, которая в свежих вакансиях указала «вселенную Apex» как среду для «инкубации» нового одиночного шутера компании.

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Что Respawn подразумевает под «инкубацией», вопрос хороший; предполагаем, что он означает переход игры от стадии препроизводства к непосредственно начальной стадии разработки. Отсюда и вакансии, приглашающие в Respawn художников окружения и других специалистов, важных именно на начальных стадиях разработки проекта.

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Важно помнить, что Respawn Entertainment — чуть ли не самая загруженная внутренняя студия Electronic Arts. Коллективу нужно не только стабильно поддерживать Apex Legends, но и работать над Star Wars Jedi Survivor — сиквелом Jedi Fallen Order. И это не говоря уже о веренице других проектов калибром поменьше.