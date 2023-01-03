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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Третий сезон комедийного приключения Sam & Max: The Devil’s Playhouse тоже получит свою ремастер-версию
Улучшенная графика, подчищенный звук и поддержка высоких разрешений прилагаются.
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Разработчики из студии Skunkape Games, которые числились в стане почившей ныне Telltale Games, анонсировали Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered. Это переиздание третьего сезона комедийного приключенческого сериала про пса Сэма и его компаньона кролика Макса.

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Сам анонс был сопровождён небольшим геймплейным тизером продолжительностью 39 секунд. Представленное видео уже сейчас даёт понять, каким образом в новом сборнике игр будут обстоять дела с дизайном локаций, моделями персонажей и системой освещения. Если совсем уж коротко, то все эти важные аспекты были улучшены и надлежащим образом оптимизированы. Также Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered сможет предложить своим будущим владельцам обновлённое звуковое сопровождение, дополнительные композиции в саундтреке, а также поддержку современных разрешений и другие технические улучшения.

Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered должна поступить в продажу до конца текущего года. Авторы переиздания пока не готовы обнародовать полный список целевых платформ, но в случае с ремастерами прошлых двух сезонов приключений речь шла о PC, Xbox One, Playstation 4 и Nintendo Switch. Оригинальные игры сезона Sam & Max: The Devil’s Playhouse выходили с апреля по август 2010 года. Тогда целевыми платформами для коротких эпизодов с приключениями Сэма и Макса были PC, PS3 и iPad.

«Используйте паранормальные способности против ужасных злодеев в эпической саге на протяжении пяти эпизодов. Силы другого мира ради контроля над материей и пространством призывают тех, кто способен этим овладеть — межгалактических военачальников и жутких богов.

Известные сыщики — собака и кролик Сэм и Макс — стремятся разгадать древние секреты и выгодно используют свои паранормальные способности в борьбе со злодеями. Сага воспроизводит сюрреалистическую пятимесячную симфонию хаоса, которая углубляется и переплетается с каждым новым эпизодом», — гласит официальное описание оригинального Sam & Max: The Devil’s Playhouse в Steam.

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Собственно, третий сезон и был посвящён историям про паранормальные способности главных героев, которые они использовали против «ужасных злодеев». Игроки приняли сборник тепло: 92 % положительных отзывов в магазине Valve (270 рецензий).

#telltale games #skunkape games #sam & max the devils playhouse
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Ну ладно, не буду уже отказываться, в принципе на 1 ТБ нормальная цена, тем более отзывы все пятёрки.
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