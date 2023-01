Улучшенная графика, подчищенный звук и поддержка высоких разрешений прилагаются.

Разработчики из студии Skunkape Games, которые числились в стане почившей ныне Telltale Games, анонсировали Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered. Это переиздание третьего сезона комедийного приключенческого сериала про пса Сэма и его компаньона кролика Макса.

реклама

Сам анонс был сопровождён небольшим геймплейным тизером продолжительностью 39 секунд. Представленное видео уже сейчас даёт понять, каким образом в новом сборнике игр будут обстоять дела с дизайном локаций, моделями персонажей и системой освещения. Если совсем уж коротко, то все эти важные аспекты были улучшены и надлежащим образом оптимизированы. Также Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered сможет предложить своим будущим владельцам обновлённое звуковое сопровождение, дополнительные композиции в саундтреке, а также поддержку современных разрешений и другие технические улучшения.

Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remastered должна поступить в продажу до конца текущего года. Авторы переиздания пока не готовы обнародовать полный список целевых платформ, но в случае с ремастерами прошлых двух сезонов приключений речь шла о PC, Xbox One, Playstation 4 и Nintendo Switch. Оригинальные игры сезона Sam & Max: The Devil’s Playhouse выходили с апреля по август 2010 года. Тогда целевыми платформами для коротких эпизодов с приключениями Сэма и Макса были PC, PS3 и iPad.

«Используйте паранормальные способности против ужасных злодеев в эпической саге на протяжении пяти эпизодов. Силы другого мира ради контроля над материей и пространством призывают тех, кто способен этим овладеть — межгалактических военачальников и жутких богов.

Известные сыщики — собака и кролик Сэм и Макс — стремятся разгадать древние секреты и выгодно используют свои паранормальные способности в борьбе со злодеями. Сага воспроизводит сюрреалистическую пятимесячную симфонию хаоса, которая углубляется и переплетается с каждым новым эпизодом», — гласит официальное описание оригинального Sam & Max: The Devil’s Playhouse в Steam.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Собственно, третий сезон и был посвящён историям про паранормальные способности главных героев, которые они использовали против «ужасных злодеев». Игроки приняли сборник тепло: 92 % положительных отзывов в магазине Valve (270 рецензий).