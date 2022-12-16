Быть может, Need for Sped Unbound и получила весьма сдержанные оценки прессы и простых игроков, но планы по контентной поддержке проекта никто не отменял. В связи с этим Criterion Games сообщила, что поделится информацией о первых запланированных к игре обновлениях уже в конце января. Зачем для этого ждать так долго, вопрос открытый, но, видимо, в Criterion считают, что имеющегося сейчас контента в Need for Speed Unbound пока достаточно для удовлетворения геймерских запросов.
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Кое-какими подробностями авторы уже частично поделились: например, стало известно, что первое обновление сконцентрируется на социальных аспектах игры, а последующие обновления будут внедрять в игру новые режимы, функции, машины, косметический контент и прочее. В общем, ничего необычного и интересного: всё весьма шаблонно и предсказуемо.
Напомним, релиз Need for Speed Unbound состоялся 2 декабря. Спустя всего неделю розничные сети стали продавать новинку со скидками, доходящими до 40 %.