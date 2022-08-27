Краткое тестирование в игре Saints Row 2022
Вот и вышла "актуальная версия" игры Saints Row 2022...
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Играть в это недоразумение я не буду ни при каких обстоятельствах. Но проверить, что может показать в ней мой компьютер, проверю.
Итак, имеем следующее "железо":
Процессор: i7-8700T
Видеокарта: GTX 1070
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Оперативная память: 16 Гб при частоте 2666 МГц
Операционная система: Windows 10
Тестироваться будет в разрешении 1920х1080. Для записи тестового отрезка используется программа CapFrameX.
Игра имеет три вариант запуска: на dx11, dx12 и Vulcan.
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Но под Вулкан не работает мониторинг. Поэтому тестировать на нем не буду, только на dx12. Кроме того, игра в данном случае залочена на 65 кадрах. Обойти это ограничение я не смог. Но это не особо и важно. Нагрузка на видеокарту довольно большая и она почти всегда будет грузиться на максимальных настройках от 80% и выше.
Графические настройки довольно разнообразны. Но главных пресетов четыре: низкие, средние, высокие и ультра.
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Изменение одной-двух настроек графики не влияет на фпс, это уже давно не новость.
Вот так выглядит игра на ультра настройках:
Высокие настройки:
Средние настройки графики:
И низкие настройки:
Ссылка на слайдер для сравнения.
Ну, как, много различий увидели?
Думаете при другом освещении что-то поменяется? Давайте проверим...
Ультра настройки графики:
Высокие настройки:
Средние настройки:
Низкие настройки графики:
Еще одна ссылка на слайдер.
Лично я не вижу какого-либо существенного изменения в графике. Это еще раз говорит о компетенции многих программистов, которые работают в игровых проектах. Немножко добавим сглаживание, немножко теней и освещения. И уже ваша карта просит о пощаде... Дурное дело не хитрое...
Сама же графика не поражает. Вообще. Да, симпатичнее, чем предыдущие игры серии.
Но довольно скромно на 2022 год. А анимации практически вообще не изменились:
Теперь перейдем к тестированию. Для этого я выбрал поездку на машине. Так будут более схожие тестовые отрезки.
Само тестирование пройдет на высоких и ультра настройках качества.
На ультра настройках, фпс практически всегда падает ниже 60 кадров:
Фреймтайм довольно рваный. Хотя потоки процессора загружены довольно равномерно.
На высоких настройках ситуация лучше:
Но также присутствуют фризы, хотя игра находится на SSD накопителе. Оптимизация не хватает звезд с небес...
Итоговый результат:
На высоких настройках, в принципе, можно играть. Но, скорее всего, эти настройки придется немного подредактировать. Например, выставить тени на средний уровень. Иначе в сложных локациях 60 кадров не получить.
В игре на dx12 имеется функция трассировки лучей (это не те "святые лучи").
Посмотрим, что она дает в данном случае:
Высокие настройки графики без лучей:
Высокие настройки графики + Лучи ультра:
Ссылка на слайдер для сравнения. Ничего особо не меняется. И зачем эта функция, не понятно.
С "картинкой" все ясно. Она не поражает воображение. Но ресурсы потребляет охотно. А что там с оптимизацией? Немного поиграв, я заметил очень странный баг в виде черных клякс:
Это какие-то "живые" кляксы. Но и с отражениями стала беда (смотрите на машину):
Ранее этого я не замечал. Стал "ковырять" настройки. За отражение отвечает функция SSR,
При ее деактивации, "кляксы" исчезли:
После перезапуска игры, такого я больше не видел. Но факт имеет место. Кроме того, игра завершилась с ошибкой, когда началась миссия по слежению за караваном. Причина также не ясна. Потом прошел ее без проблем.
Вывод по итогам тестирования.
На видеокарте GTX 1070 ( или аналогичных по производительности) можно играть со стабильными 60 кадрами (возможно) при условных средне-высоких настройках графики. Потребление памяти не сильно большое. Касательно процессора: тут скорее всего хватит 8-ми поточного современного процессора для обеспечения стабильных 60 кадров.
Но игра явно сырая и имеет проблемы с оптимизацией. Будем надеяться, что их решат следующими патчами.
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