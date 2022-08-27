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Краткое тестирование в игре Saints Row 2022

Сегодня я протестирую свою систему (i7-8700T + GTX 1070) в игре Saints Row 2022.
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Вот и вышла "актуальная версия" игры Saints Row 2022...

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Играть в это недоразумение я не буду ни при каких обстоятельствах. Но проверить, что может показать в ней мой компьютер, проверю.

Итак, имеем следующее "железо":

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Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

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Оперативная память: 16 Гб при частоте 2666 МГц

Операционная система: Windows 10

Тестироваться будет в разрешении 1920х1080. Для записи тестового отрезка используется программа CapFrameX.

Игра имеет три вариант запуска: на dx11, dx12 и Vulcan.

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Но под Вулкан не работает мониторинг. Поэтому тестировать на нем не буду, только на dx12. Кроме того, игра в данном случае залочена на 65 кадрах. Обойти это ограничение я не смог. Но это не особо и важно. Нагрузка на видеокарту довольно большая и она почти всегда будет грузиться на максимальных настройках от 80% и выше.

Графические настройки довольно разнообразны. Но главных пресетов четыре: низкие, средние, высокие и ультра.

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Изменение одной-двух настроек графики не влияет на фпс, это уже давно не новость.

Вот так выглядит игра на ультра настройках:

Высокие настройки:

Средние настройки графики:

И низкие настройки:

Ссылка на слайдер для сравнения.

Ну, как, много различий увидели?

Думаете при другом освещении что-то поменяется? Давайте проверим...

Ультра настройки графики:

Высокие настройки:

Средние настройки:

Низкие настройки графики:

Еще одна ссылка на слайдер.

Лично я не вижу какого-либо существенного изменения  в графике. Это еще раз говорит о компетенции многих программистов, которые работают в игровых проектах. Немножко добавим сглаживание, немножко теней и освещения. И уже ваша карта просит о пощаде... Дурное дело не хитрое...

Сама же графика не поражает. Вообще. Да, симпатичнее, чем предыдущие игры серии.

Saints Row, 4 часть...

Но довольно скромно на 2022 год. А анимации практически вообще не изменились:

Теперь перейдем к тестированию. Для этого я выбрал поездку на машине. Так будут более схожие тестовые отрезки.

Само тестирование пройдет на высоких и ультра настройках качества.

На ультра настройках, фпс практически всегда падает ниже 60 кадров:

Фреймтайм довольно рваный. Хотя потоки процессора загружены довольно равномерно.

На высоких настройках ситуация лучше:

Но также присутствуют фризы, хотя игра находится на SSD накопителе. Оптимизация не хватает звезд с небес...

Итоговый результат:

На высоких настройках, в принципе, можно играть. Но, скорее всего, эти настройки придется немного подредактировать. Например, выставить тени на средний уровень. Иначе в сложных локациях 60 кадров не получить.

В игре на dx12 имеется функция трассировки лучей (это не те "святые лучи").

Посмотрим, что она дает в данном случае:

Высокие настройки графики без лучей:

Высокие настройки графики + Лучи ультра:

Ссылка на слайдер для сравнения. Ничего особо не меняется. И зачем эта функция, не понятно.

С "картинкой" все ясно. Она не поражает воображение. Но ресурсы потребляет охотно. А что там с оптимизацией? Немного поиграв, я заметил очень странный баг в виде черных клякс:

Это какие-то "живые" кляксы. Но и с отражениями стала беда (смотрите на машину):

Ранее этого я не замечал. Стал "ковырять" настройки. За отражение отвечает функция SSR,

При ее деактивации, "кляксы" исчезли:

После перезапуска игры, такого я больше не видел. Но факт имеет место. Кроме того, игра завершилась с ошибкой, когда началась миссия по слежению за караваном. Причина также не ясна. Потом прошел ее без проблем.

Вывод по итогам тестирования.

На видеокарте GTX 1070 ( или аналогичных по производительности) можно играть со стабильными 60 кадрами (возможно) при условных средне-высоких настройках графики. Потребление памяти не сильно большое. Касательно процессора: тут скорее всего хватит 8-ми поточного современного процессора для обеспечения стабильных 60 кадров.

Но игра явно сырая и имеет проблемы с оптимизацией. Будем надеяться, что их решат следующими патчами.


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