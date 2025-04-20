F1 , Саудовская Аравия. Джидда. Темп на тренировках опять задавали пилоты McLaren.

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Лучшее время показал во второй практике Ландо Норрис. Оскар Пиастри - второй, третье время у Макса Ферстаппена. В то же время, Макс традиционно жаловался, что "машина не поворачивает"...

В квалификации все решили нервы. И у Макса Ферстаппена они оказались крепче... Очередной поул в карьере.

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Оскар Пиастри не смог оказать сопротивление пилоту Red Bull, а Ландо Норрис вообще разбил машину в первой части квалификации.

Гонку выиграл Оскар Пиастри

благодаря тому, что уже в самом начале гонки Макс Ферстаппен схлопотал 5-ти секундный штраф... Очередное позиционное "душнилово"...

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NASCAR . Рокингем. Северная Каролина. На Пасху, высший дивизион NASCAR Cup Series устроили себе выходной, а вот в "младших сериях" борьба продолжалась...

В NASCAR Craftsman Truck Series свою первую гонку выиграл пилот Тайлер Анкрум (McAnally-Hilgemann Chevrolet).

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Он приложил все усилия, чтобы сэкономить топливо, что и привело к победе. Анкрум опередил шедшего вторым Джейка Гарсия на 6,657с на финише.

Джессии Лав из команды Richard Childress Racing был лучшим на рестарте гонки серии Xfinity Series. Это добавило ему вторую победу в сезоне 2025 года.





Super Formula . Мотеги. Здесь прошла двойная гонка в эти выходные. Субботнюю выиграл пилот Тадасуке Макино команды Docomo Team Dandelion Racing.

Второе место также занял пилот этой же команды - Какиношин Ота. Он отстоял свою позицию от атак Игоря Омуры Фраги (бразильский пилот команды Ponos Nakajima Racing).

Во второй гонке ситуация сложилась диаметрально противоположной: Победил Какиношин Ота,

а Тадасуке Макино едва отбил атаки Аюми Иваса (Team Mugen).





WEC . 6 часов Имолы. Второй этап чемпионата проходил на знаменитой трассе Имола. В старшем классе гиперкаров поул взял экипаж Ferrari с пилотом Антонио Джовинации.

А второе время показал частный Ferrari с Робертом Кубицей за рулем. В классе LMGT3 впервые поул завоевал Валентино Росси на BMW M4 LMGT3 EVO. Гонку же выиграл все тот же экипаж под номером 51 в составе Пьер Гуиди/Калардо/Джовинацци, выступающие за заводскую Ferrari.

В классе LMGT3 победа досталась команде Manthey Porsche, которые отстояли свою позицию на последних кругах от атак со стороны BMW.





Новости и слухи .

F1 . Издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Aston Martin предложили Максу Ферстаппену контракт на 300 миллионов долларов. Такие деньги готов выложить за пилота Суверенный фонд Саудовской Аравии, владеющий 20% акций Aston Martin. Но далеко не все верят, что чемпион мира пойдет на такое соглашение. Например, Фернандо Алонсо

не верит в такой исход. Да, у команды "жестяной банки" есть определенные проблемы, но пока это не критично.

F1 . Лиам Лоусон

не потерял в себе уверенности после того, как его буквально вышвырнули из Red Bull. Да, на "новом" месте результаты пока не радуют, но нужно время на адаптацию. Так было всегда у всех пилотов.

F1 . За свое будущее не переживает и пилот Mercedes Джордж Рассел.

В конце концов, его результаты не хуже бывшего лидера команды. Так что все идет пока очень хорошо.

F1 . А вот прогресс Льюиса Хэмильтона в новой команде идет не так хорошо, как ему бы хотелось.

Но британец не унывает: "У меня нет сомнений, что Ferrari добьется успеха". А пока же британский "модник" попал на обложку журнала Vogue.

При этом он будет в составе жюри какого-то модного показа в Нью-Йорке. А вот итальянские фанаты считают, что лучше это время тратить на работу на симуляторе...

F1 . Жестко раскритиковал команду Red Bull бывший пилот Хуан Пабло Монтойя. Он считает, что в команде вообще не умеют/не хотят работать со вторыми пилотами, сосредоточившись лишь на лидере. В этом высказывании есть определенный смысл. Но команда выбрала "свой путь"...

F1 . Джордж Рассел считает, что запрет гнущихся антикрыльев сильно ударит по прогрессу McLaren и позволит с ними конкурировать на равных. Эти правила вступят в силу уже в Барселоне и ситуация в чемпионате может поменяться. Увидим...

F1 . Пьер Гасли верит, что команда Alpine имеет хорошие перспективы.

После неплохой гонки в Бахрейне, команда попытается войти в десятку сильнейших и в Джидде.

F1 . Верит в хорошее выступление в предстоящей гонке и Исак Хаджар,

ведь трассу в Джидде он отлично знает по выступлениям в Формуле 2.

FIA . Все больше сгущаются тучи над президентом Мохаммедом Бен Сулайемом.

Уж очень многие недовольны его правлением. Вот и его заместитель Роберт Рид подал в отставку, не согласный с политикой федерации автоспорта. Скорее всего, в декабре уже появится новый кандидат на пост президента FIA.

Ралли-Рейды . Победитель Дакара 2025, Язи Аль-Раджи, попал в аварию на заключительном этапе Бахи Иордании.

Это привело к госпитализации гонщика с диагнозом "перелом позвоночника". Такую же травму получил и его штурман Тимо Готтшальк. Причиной этого стало очень жесткое приземление после одного из прыжков в гонке.

MotoGP . Не очень хорошо сложилась ситуация с травмой и у Хорхе Мартина.

Окончательное диагностирование определило у него перелом 11-ти ребер. Теперь чемпион 2025 года пропустит примерно три месяца гонок...

MotoGP . Прошел слух, что заводская команда Honda намерена "перетащить" чемпиона WSBK Топрака Разгатлиоглу

в этот чемпионат. Что ж, такой вариант не исключен. Но, скорее всего, турок просто "похоронит" свою карьеру.

MotoGP . Технический директор Yamaha подтвердил, что начаты тесты нового мотора конфигурации V4.

Но переход на новый мотор будет лишь в том случае, если он покажет преимущество перед текущим рядным мотором.

WEC . Hyundai показала новые болиды для гонок FIA WEC и IMSA.

Болид Genesis GMR-001 Hypercar построен по регламенту LMDh. Шасси построено компанией Oreca, мотор же будет свой. Пилотами команды Genesis Magma Racing пока названы Андре Лоттерер и Луис Дерани. Они пока будут работать на симуляторе. Дебют гоночной команды намечен на 2026 год.









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, fiawec.com, Be on Edge страница в VK.