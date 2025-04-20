Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
F1, Саудовская Аравия. Джидда. Темп на тренировках опять задавали пилоты McLaren.
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Лучшее время показал во второй практике Ландо Норрис. Оскар Пиастри - второй, третье время у Макса Ферстаппена. В то же время, Макс традиционно жаловался, что "машина не поворачивает"...
В квалификации все решили нервы. И у Макса Ферстаппена они оказались крепче... Очередной поул в карьере.
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Оскар Пиастри не смог оказать сопротивление пилоту Red Bull, а Ландо Норрис вообще разбил машину в первой части квалификации.
Гонку выиграл Оскар Пиастри
благодаря тому, что уже в самом начале гонки Макс Ферстаппен схлопотал 5-ти секундный штраф... Очередное позиционное "душнилово"...
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NASCAR. Рокингем. Северная Каролина. На Пасху, высший дивизион NASCAR Cup Series устроили себе выходной, а вот в "младших сериях" борьба продолжалась...
В NASCAR Craftsman Truck Series свою первую гонку выиграл пилот Тайлер Анкрум (McAnally-Hilgemann Chevrolet).
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Он приложил все усилия, чтобы сэкономить топливо, что и привело к победе. Анкрум опередил шедшего вторым Джейка Гарсия на 6,657с на финише.
Джессии Лав из команды Richard Childress Racing был лучшим на рестарте гонки серии Xfinity Series. Это добавило ему вторую победу в сезоне 2025 года.
Super Formula. Мотеги. Здесь прошла двойная гонка в эти выходные. Субботнюю выиграл пилот Тадасуке Макино команды Docomo Team Dandelion Racing.
Второе место также занял пилот этой же команды - Какиношин Ота. Он отстоял свою позицию от атак Игоря Омуры Фраги (бразильский пилот команды Ponos Nakajima Racing).
Во второй гонке ситуация сложилась диаметрально противоположной: Победил Какиношин Ота,
а Тадасуке Макино едва отбил атаки Аюми Иваса (Team Mugen).
WEC. 6 часов Имолы. Второй этап чемпионата проходил на знаменитой трассе Имола. В старшем классе гиперкаров поул взял экипаж Ferrari с пилотом Антонио Джовинации.
А второе время показал частный Ferrari с Робертом Кубицей за рулем. В классе LMGT3 впервые поул завоевал Валентино Росси на BMW M4 LMGT3 EVO.Гонку же выиграл все тот же экипаж под номером 51 в составе Пьер Гуиди/Калардо/Джовинацци, выступающие за заводскую Ferrari.
В классе LMGT3 победа досталась команде Manthey Porsche, которые отстояли свою позицию на последних кругах от атак со стороны BMW.
Новости и слухи.
F1. Издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Aston Martin предложили Максу Ферстаппену контракт на 300 миллионов долларов. Такие деньги готов выложить за пилота Суверенный фонд Саудовской Аравии, владеющий 20% акций Aston Martin. Но далеко не все верят, что чемпион мира пойдет на такое соглашение. Например, Фернандо Алонсо
не верит в такой исход. Да, у команды "жестяной банки" есть определенные проблемы, но пока это не критично.
F1. Лиам Лоусон
не потерял в себе уверенности после того, как его буквально вышвырнули из Red Bull. Да, на "новом" месте результаты пока не радуют, но нужно время на адаптацию. Так было всегда у всех пилотов.
F1. За свое будущее не переживает и пилот Mercedes Джордж Рассел.
В конце концов, его результаты не хуже бывшего лидера команды. Так что все идет пока очень хорошо.
F1. А вот прогресс Льюиса Хэмильтона в новой команде идет не так хорошо, как ему бы хотелось.
Но британец не унывает: "У меня нет сомнений, что Ferrari добьется успеха". А пока же британский "модник" попал на обложку журнала Vogue.
При этом он будет в составе жюри какого-то модного показа в Нью-Йорке. А вот итальянские фанаты считают, что лучше это время тратить на работу на симуляторе...
F1. Жестко раскритиковал команду Red Bull бывший пилот Хуан Пабло Монтойя. Он считает, что в команде вообще не умеют/не хотят работать со вторыми пилотами, сосредоточившись лишь на лидере. В этом высказывании есть определенный смысл. Но команда выбрала "свой путь"...
F1. Джордж Рассел считает, что запрет гнущихся антикрыльев сильно ударит по прогрессу McLaren и позволит с ними конкурировать на равных. Эти правила вступят в силу уже в Барселоне и ситуация в чемпионате может поменяться. Увидим...
F1. Пьер Гасли верит, что команда Alpine имеет хорошие перспективы.
После неплохой гонки в Бахрейне, команда попытается войти в десятку сильнейших и в Джидде.
F1. Верит в хорошее выступление в предстоящей гонке и Исак Хаджар,
ведь трассу в Джидде он отлично знает по выступлениям в Формуле 2.
FIA. Все больше сгущаются тучи над президентом Мохаммедом Бен Сулайемом.
Уж очень многие недовольны его правлением. Вот и его заместитель Роберт Рид подал в отставку, не согласный с политикой федерации автоспорта. Скорее всего, в декабре уже появится новый кандидат на пост президента FIA.
Ралли-Рейды. Победитель Дакара 2025, Язи Аль-Раджи, попал в аварию на заключительном этапе Бахи Иордании.
Это привело к госпитализации гонщика с диагнозом "перелом позвоночника". Такую же травму получил и его штурман Тимо Готтшальк. Причиной этого стало очень жесткое приземление после одного из прыжков в гонке.
MotoGP. Не очень хорошо сложилась ситуация с травмой и у Хорхе Мартина.
Окончательное диагностирование определило у него перелом 11-ти ребер. Теперь чемпион 2025 года пропустит примерно три месяца гонок...
MotoGP. Прошел слух, что заводская команда Honda намерена "перетащить" чемпиона WSBK Топрака Разгатлиоглу
в этот чемпионат. Что ж, такой вариант не исключен. Но, скорее всего, турок просто "похоронит" свою карьеру.
MotoGP. Технический директор Yamaha подтвердил, что начаты тесты нового мотора конфигурации V4.
Но переход на новый мотор будет лишь в том случае, если он покажет преимущество перед текущим рядным мотором.
WEC. Hyundai показала новые болиды для гонок FIA WEC и IMSA.
Болид Genesis GMR-001 Hypercar построен по регламенту LMDh. Шасси построено компанией Oreca, мотор же будет свой. Пилотами команды Genesis Magma Racing пока названы Андре Лоттерер и Луис Дерани. Они пока будут работать на симуляторе. Дебют гоночной команды намечен на 2026 год.
По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, fiawec.com, Be on Edge страница в VK.
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