Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Мои критические замечания об электромобилях

В последнее время все, кому не лень, пытаются буквально навязать нам ближайшую электрофикация автотранспорта. А все ли готово к этому?
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Начну с того, что тема электрофикации автомобилей имеет под собой не технологические, а политические корни.

Да, некоторые люди крайне обеспокоены экологией Земли. Вред, который наносит человечество своим "взаимодействием" с природой, огромен. Во всех сферах. И с этим надо что-то делать. А можно не столько делать дело, а делать политические заявления. Типа "Откажемся от использования углеводородов к.... следующей субботе" или "Переведем весь транспорт на электротягу... завтра". А те, кто активно прогуливал физику в школе, дружно этому бреду аплодируют.

реклама



Причем, политики (правильнее их бы называть политиканы) упирают, что освобождают свою страну от нефтяной зависимости "недружественных стран" и спасают экологию.

Все, конечно, хорошо. Но готовы ли к этому технологии?

реклама



И вот вышла очередная статья на тему "мифов" и "фактов" об электромобилях. Я ее прочитал, осмыслил. И решил немного "поправить автора". Совсем немного...

Миф о безвредности электромобилей для окружающей среды.

Тут автор все, в принципе, написал верно. Но сделал упор именно на вред, который возникает при добычи материалов, используемых в батареях. Что это? Много чего, но все чаще упоминают литий. Его добыча и переработка не совсем экологична, но многое можно поправить. А что нельзя, так это то, что лития не так и много. И по мере развития электротранспорта его будет не хватать, цена будет расти. И подорожают "электрички". Успеют ли к этому времени создать эффективные аккумуляторы другого типа, большой вопрос.

Но в целом, это единственный верный тезис в той статье.

реклама



Миф о высокой стоимости электромобилей.

Это не миф, а жестокая реальность. Ведь сами производители не были инициаторами внедрения электрофикации в массы. Их не спрашивали! Просто правительство приняло соответствующие нормы, а вы выкручивайтесь, как хотите...

Возьмем в качестве примера "богоподобную" Tesla Plaid S.

реклама



Что в ней хорошего, кроме динамики разгона? Ничего. Автомобиль по цене прямой конкурент автомобилям Mercedes,

Audi или BMW. Но качество намного хуже! Салон просто безобразный!

Никаким "лакшери" тут и не пахнет. Вся цена уходит именно на электроустановку вкупе с батареей. Поэтому бюджетные электромобили по опциям совсем пустые, бедные донельзя. И многие не готовы с этим мириться.

Автор приводит в пример "дешевого" электромобиля Smart EQ Fortwo. А вы хоть его видели? 

Это сугубо городская двухместная машинка, очень скромных размеров. Для многих такой формат не приемлем. И для такой маленькой машинки, цена просто огромная!

Хорошие же, качественные электромобили, типа Audi E-Tron

очень даже дорогие. И отбиться такая машина в пользовании может лишь через разнообразные льготы в налогах и использовании (въезд в закрытые районы города, бесплатная парковка и др.).

Разговор о покупке электромобиля с рук выглядит вообще смешно. Если кто-то вздумает купить 5-7 летнюю Теслу, вот ему и придется решать все проблемы с электрикой и упавшей энергоемкостью батареи. Времена, когда 15-ти летняя иномарка представляла минимум проблем, ушли в прошлое. Электромобили будут однозначно одноразовыми. Не верите? Поищите видео о том, как быстро "сдают" китайские "электрички".

Миф о маленьком пробеге электромобилей.

Тут автор вообще "не в теме". Приводить в качестве примера официально заявленные параметры, что цитировать рекламные брошюрки. На самом деле, заявленные характеристики не соблюдаются в большинстве случаев.

Вот только один пример, когда довольно популярный Ютьюб-канал провел тестирование электромобилей. Просто проехали на полностью заряженных машинах по дорогам Великобритании до полной разрядки.

Можно в общем сказать, что реальный пробег составлял около 80% от заявленного.

Это существенный недобор по километрам! И это в довольно теплую погоду. А если такое же провести летом , допустим, в ОАЭ? Когда 45 градусов - это даже хорошо? Часть энергии пойдет на охлаждение самой батареи, а часть - на кондиционирование салона.

Но и это не самое страшное! Протестируйте "электричку" зимой, у нас, где-нибудь в районе Якутии. Вот тогда и посмотрим, сколько в реальности составит пробег...

И это знаю все, кто просто учил физику в школе, а не слушал пламенные речи Греты Тунберг...

Миф о частой замене батарей электромобилей.

Этот миф еще не сложился окончательно. Просто нет еще электромобилей с длительным сроком эксплуатации. Но, судя по потери емкости аккумуляторами смартфонов, проблема будет иметь место. Тем более, что батарея в машине работает в гораздо более суровых условиях.

Например, как вы оцениваете срок службы аккумулятора в электро внедорожнике при эксплуатации на бездорожье? Я думаю, что он там просто сгинет! Если вы посмотрите на тесты всяких Rivian,

то увидите, что тесты проходят обычно на каменистых склонах. Тут все получается хорошо: индивидуальные электромоторы, под контролем электроники, отлично распределяют тяговое усилие, и машина бодро карабкается по камням...

А если загнать по пузо в грязь? А если постоянно штурмовать водные преграды? Справится ли изоляция батареи? Особенно на не новой машине? Есть большие сомнения...

Миф о том, что батареи электромобилей попадают на свалки.

И об этом мифе нет смысла говорить. Слишком они еще "молодые". Вот пройдет лет 20-ть, тогда и поговорим. Хотя, если батарею можно переработать, то никто ее не выбросит.

Миф о дефиците зарядных станций для электромобилей.

А это не миф, а просто математика. И это опять "новость" для тех, кто прогуливал еще и математику...

Зарядных станций очень мало. Катастрофически мало! Да, их в некоторых странах хватает для того количества электромобилей, что имеется.

 Но ведь некоторые страны уже указали сроки тотальной электрофикации. Значит, количество зарядных станций нужно увеличить на порядок. И это минимум! Ведь "экологисты" в упор не хотят говорит  о таком параметре, как "пропускная способность зарядной станции"!

Что это такое? Допустим, вы подъезжаете к обычной АЗС, где самообслуживание. Больше времени у вас займет процесс оплаты заправки и шаги "вставил пистолет-вытащил пистолет". Именно сам процесс заливки топлива (если вы не водитель седельного тягача) всего пара минут. А с зарядкой? Тут ждите уже 30-40 минут. И за это время позади скопится нехилая такая очередь из "страждущих". Ведь все уже будут на "электричках".

Значит количество зарядных терминалов надо увеличивать. Можно, конечно, их расположить и на парковках. Но сделать такое на многоуровневой парковке не так просто (терминал нужен каждому парковочному месту).

Даже сейчас есть огромное количество мест на Земле, где без дополнительных канистр с бензином, делать нечего. А как быть на электромобиле? Возить в качестве прицепа повербанк на колесах?

Даже пусть у нас будет богатый пригород того же Нью-Йорка, с частными домами. Вы уверены, что ночью, когда все владельцы подключат свои машины к зарядке, энергосистема выдержит? Вы уверены, что подстанция не сгорит из-за перегрузки? Ведь 2-3 машины в семье там не редкость...

Значит, надо увеличивать количество подстанций. Кто будет оплачивать этот "апгрейд"? Думаю, что и так понятно...

Миф о невозможности зарядки электромобилей в Дождь.

Вот чего не знаю, того не знаю. Но на пятилетней Tesla может быть что угодно... Мексиканцы они такие еще сборщики...

И автор принципиально не затронул самое важное: каким макаром человечество собирается вырабатывать бОльшее количество электроэнергии?

Пока известен только один способ, относительно экологически чистого производства - АЭС. Но я что-то не вижу бума их строительства.

 Знаю о принятых сроках прекращения выпуска машин с ДВС. Но где сроки ввода в строй АЭС? Ведь построить ее не так и просто и быстро. Нельзя ткнуть пальцем в любое место на карте и построить там АЭС. По крайней мере, вблизи должно быть солидное водохранилище или река.

Но те же "зеленые активисты" не горят желанием вырабатывать электроэнергию с помощью расщепления атома. А есть ли альтернативы? Солнечные батареи и ветряки

проблему не решать полностью. Уголь и нефть - не экологичны. И? Об этом политиканы не думают, им лишь бы получить места в парламенте. А там... А там видно будет.

Уже и автомобильные концерны начинают "роптать". Например, Ford прямо говорит, что планы электрофикации будут пересмотрены в меньшую сторону. Ford меняет стратегию и уменьшает инвестиции в развитие электромобилей. Установленные планы концерна Volkswagen также терпят крах. Замечено значительное снижение предзаказов на электромобили концерна.

 в сентябре концерн заявил об отказе строительства новой фабрики для производства электромобилей на перспективной масштабируемой платформе SSP. Будущее уже не так и радужно?

Все дело в том, что настоящее будущее электромобилей еще не наступило. Но его активно протаскивают политиканы. А еще рано. Люди сами поймут, когда электромобиль станет на самом деле более выгоден, чем машина с ДВС. Не стоит просто торопить события. Всему свое время.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tesla volkswagen
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
15
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
5
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
20
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
69
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У РФ появился новый "Ланцет" — Z-53 будет искать групповые цели и уничтожать их в составе роя дронов
8
РСЗО "Торнадо-С" стремительно догоняет "Искандер" по мощности заряда и дальности запуска
1
Инсайдер: Из игры GTA 6 была вырезана основная функция
6
Высокие цены нефти и газа угнетают нефтехимическую отрасль Европы и на подходе жилищный кризис
1
В США подготавливают к первому полету опытный сверхзвуковой самолет X-59
3
В России решено блокировать иностранные почтовые сервисы – опубликован список первых шести сайтов
17
107 смартфонов Xiaomi получат новую ОС HyperOS, которая не имеет ничего общего с Android
3
Российская ракета РВВ-МД2 впечатлила экспертов – США смогут выпустить аналог только через 10 лет
3
GeForce RTX 4070 SUPER не заменит базовую модель, обе будут сосуществовать на рынке
+
«Ланцеты» стали ещё опаснее – чем ВСУ грозит появление в СВО модифицированных дронов-камикадзе
+
ФАС поручили разобраться с резким ростом цен на куриные яйца
6
Лучшие в мире SSD делает вовсе не Samsung — в топе Teamgroup, Crucial, Kingston и еще 15 брендов
20
Eurasian Times: первое применение авиабомб РБК-500 – зловещий знак для Украины
+
Die Welt: Мобилизация оставит Украину без рабочих рук, а фронте появляется всё больше пенсионеров
1
В России хотят заместить необходимый для электроники металл от зарубежных компаний на отечественный
1
Сербия готова улучшать отношения с НАТО — глава государства
4
Россиянку оштрафовали на 30 000 рублей за лайк в WhatsApp
46
Для Cyberpunk 2077 выпущен мод, повышающий качество изображения и производительность на 40%
5
Дисплей OnePlus 12 может превзойти даже экран грядущего Galaxy S24 Ultra
3
Blizzard ввела ограничения для игроков из России
12

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
37
S-3 Viking – самолёт, при помощи которого США планировали топить советские подводные лодки
1
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
25
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
1
Кто убивает западных наемников в тылу на Украине — рассказала Al Mayadeen
5
Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua
61
7 мифов об электромобилях и реальность
15
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
8
Канберра обвинила ВМС Китая в гидроакустической атаке против австралийских водолазов
1
МО РФ показало редкие кадры ночной работы Ка-52М "Аллигатор" - выстрелом ПТУР уничтожен танк ВСУ
+

Сейчас обсуждают

Сергей Логачев
17:49
Откуда у них вой .если все эти псевдо патриоты украины не на войне.а в польше
В Иране представили гиперзвуковую ракету "Фаттах-2" - она в 15 раз превышает скорость звука
ЧAТO-БOT
17:43
Под Авдеевкой хохла наконец-то выписали из мышебратьев. Пятаки хотели кассеты и неиллюзорно их себе нахрюкали. https://t.me/imperialherald/11540
"Целой и невредимой" — ВС РФ под Авдеевкой отбили у ВСУ американскую БМП Bradley
Павел Лукьянов
17:41
В ту же реку заход , где все Етофоны и Яндексфоны ничего нет !
К 2027 году в Ростовской области начнут выпускать собственные смартфоны
Вассисуалий Лоханкин
17:40
Может, у тебя их нет? Или уже улетели?
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Megagad
17:39
"Миф о дефиците зарядных станций для электромобилей" - не миф ;) Кроме США и Британии есть другие страны ;) И в НЕКОТОРЫХ есть всего ОДНА зарядная станция НА ВСЮ СТРАНУ!!!
7 мифов об электромобилях и реальность
ЧAТO-БOT
17:38
Какое горе!
Более 3 миллионов человек сыграли в A Plague Tale: Requiem
Yuri_Grant
17:35
Во-первых, в трек листе эта композиция не заявлена. Во-вторых, "секретная" это образно. В-третьих, твой комментарий только говорит о твоих скудных умственных способностях, иногда лучше просто промолча...
На виниловой пластинке с саундтреком серии, обнаружена секретная композиция из Dragon Age: Dreadwolf
Breslavets
17:33
А вот миф ли, что если заряженная тесла стоит на морозе, то за неделю разрядится, так как тратит энергию на обогрев батареи?
7 мифов об электромобилях и реальность
Red Red
17:29
я думаю что в этом греческом дистрибутиве , который он выбрал в надежде что он популярен, не самые свежие репы Дебиана... проверять лень, ибо не надо выеживаться бери по настоящему проверенные массовы...
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть восьмая, или как сломать файловую систему на флешке
OgoGoLog
17:20
Как хорошо, что Маркс не является составителем толковых словарей, в которых люди, дают чёткое определение "Система взглядов, идей, характеризующих какую нибудь социальную группу, класс, политическую п...
Бастрыкин предложил закрепить в Конституции РФ национальную идеологию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем