Начну с того, что тема электрофикации автомобилей имеет под собой не технологические, а политические корни.

Да, некоторые люди крайне обеспокоены экологией Земли. Вред, который наносит человечество своим "взаимодействием" с природой, огромен. Во всех сферах. И с этим надо что-то делать. А можно не столько делать дело, а делать политические заявления. Типа "Откажемся от использования углеводородов к.... следующей субботе" или "Переведем весь транспорт на электротягу... завтра". А те, кто активно прогуливал физику в школе, дружно этому бреду аплодируют.

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Причем, политики (правильнее их бы называть политиканы) упирают, что освобождают свою страну от нефтяной зависимости "недружественных стран" и спасают экологию.

Все, конечно, хорошо. Но готовы ли к этому технологии?

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И вот вышла очередная статья на тему "мифов" и "фактов" об электромобилях. Я ее прочитал, осмыслил. И решил немного "поправить автора". Совсем немного...

Миф о безвредности электромобилей для окружающей среды.

Тут автор все, в принципе, написал верно. Но сделал упор именно на вред, который возникает при добычи материалов, используемых в батареях. Что это? Много чего, но все чаще упоминают литий. Его добыча и переработка не совсем экологична, но многое можно поправить. А что нельзя, так это то, что лития не так и много. И по мере развития электротранспорта его будет не хватать, цена будет расти. И подорожают "электрички". Успеют ли к этому времени создать эффективные аккумуляторы другого типа, большой вопрос.

Но в целом, это единственный верный тезис в той статье.

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Миф о высокой стоимости электромобилей.

Это не миф, а жестокая реальность. Ведь сами производители не были инициаторами внедрения электрофикации в массы. Их не спрашивали! Просто правительство приняло соответствующие нормы, а вы выкручивайтесь, как хотите...

Возьмем в качестве примера "богоподобную" Tesla Plaid S.

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Что в ней хорошего, кроме динамики разгона? Ничего. Автомобиль по цене прямой конкурент автомобилям Mercedes,

Audi или BMW. Но качество намного хуже! Салон просто безобразный!

Никаким "лакшери" тут и не пахнет. Вся цена уходит именно на электроустановку вкупе с батареей. Поэтому бюджетные электромобили по опциям совсем пустые, бедные донельзя. И многие не готовы с этим мириться.

Автор приводит в пример "дешевого" электромобиля Smart EQ Fortwo. А вы хоть его видели?

Это сугубо городская двухместная машинка, очень скромных размеров. Для многих такой формат не приемлем. И для такой маленькой машинки, цена просто огромная!

Хорошие же, качественные электромобили, типа Audi E-Tron

очень даже дорогие. И отбиться такая машина в пользовании может лишь через разнообразные льготы в налогах и использовании (въезд в закрытые районы города, бесплатная парковка и др.).

Разговор о покупке электромобиля с рук выглядит вообще смешно. Если кто-то вздумает купить 5-7 летнюю Теслу, вот ему и придется решать все проблемы с электрикой и упавшей энергоемкостью батареи. Времена, когда 15-ти летняя иномарка представляла минимум проблем, ушли в прошлое. Электромобили будут однозначно одноразовыми. Не верите? Поищите видео о том, как быстро "сдают" китайские "электрички".

Миф о маленьком пробеге электромобилей.

Тут автор вообще "не в теме". Приводить в качестве примера официально заявленные параметры, что цитировать рекламные брошюрки. На самом деле, заявленные характеристики не соблюдаются в большинстве случаев.

Вот только один пример, когда довольно популярный Ютьюб-канал провел тестирование электромобилей. Просто проехали на полностью заряженных машинах по дорогам Великобритании до полной разрядки.

Можно в общем сказать, что реальный пробег составлял около 80% от заявленного.

Это существенный недобор по километрам! И это в довольно теплую погоду. А если такое же провести летом , допустим, в ОАЭ? Когда 45 градусов - это даже хорошо? Часть энергии пойдет на охлаждение самой батареи, а часть - на кондиционирование салона.

Но и это не самое страшное! Протестируйте "электричку" зимой, у нас, где-нибудь в районе Якутии. Вот тогда и посмотрим, сколько в реальности составит пробег...

И это знаю все, кто просто учил физику в школе, а не слушал пламенные речи Греты Тунберг...

Миф о частой замене батарей электромобилей.

Этот миф еще не сложился окончательно. Просто нет еще электромобилей с длительным сроком эксплуатации. Но, судя по потери емкости аккумуляторами смартфонов, проблема будет иметь место. Тем более, что батарея в машине работает в гораздо более суровых условиях.

Например, как вы оцениваете срок службы аккумулятора в электро внедорожнике при эксплуатации на бездорожье? Я думаю, что он там просто сгинет! Если вы посмотрите на тесты всяких Rivian,

то увидите, что тесты проходят обычно на каменистых склонах. Тут все получается хорошо: индивидуальные электромоторы, под контролем электроники, отлично распределяют тяговое усилие, и машина бодро карабкается по камням...

А если загнать по пузо в грязь? А если постоянно штурмовать водные преграды? Справится ли изоляция батареи? Особенно на не новой машине? Есть большие сомнения...

Миф о том, что батареи электромобилей попадают на свалки.

И об этом мифе нет смысла говорить. Слишком они еще "молодые". Вот пройдет лет 20-ть, тогда и поговорим. Хотя, если батарею можно переработать, то никто ее не выбросит.

Миф о дефиците зарядных станций для электромобилей.

А это не миф, а просто математика. И это опять "новость" для тех, кто прогуливал еще и математику...

Зарядных станций очень мало. Катастрофически мало! Да, их в некоторых странах хватает для того количества электромобилей, что имеется.

Но ведь некоторые страны уже указали сроки тотальной электрофикации. Значит, количество зарядных станций нужно увеличить на порядок. И это минимум! Ведь "экологисты" в упор не хотят говорит о таком параметре, как "пропускная способность зарядной станции"!

Что это такое? Допустим, вы подъезжаете к обычной АЗС, где самообслуживание. Больше времени у вас займет процесс оплаты заправки и шаги "вставил пистолет-вытащил пистолет". Именно сам процесс заливки топлива (если вы не водитель седельного тягача) всего пара минут. А с зарядкой? Тут ждите уже 30-40 минут. И за это время позади скопится нехилая такая очередь из "страждущих". Ведь все уже будут на "электричках".

Значит количество зарядных терминалов надо увеличивать. Можно, конечно, их расположить и на парковках. Но сделать такое на многоуровневой парковке не так просто (терминал нужен каждому парковочному месту).

Даже сейчас есть огромное количество мест на Земле, где без дополнительных канистр с бензином, делать нечего. А как быть на электромобиле? Возить в качестве прицепа повербанк на колесах?

Даже пусть у нас будет богатый пригород того же Нью-Йорка, с частными домами. Вы уверены, что ночью, когда все владельцы подключат свои машины к зарядке, энергосистема выдержит? Вы уверены, что подстанция не сгорит из-за перегрузки? Ведь 2-3 машины в семье там не редкость...

Значит, надо увеличивать количество подстанций. Кто будет оплачивать этот "апгрейд"? Думаю, что и так понятно...

Миф о невозможности зарядки электромобилей в Дождь.

Вот чего не знаю, того не знаю. Но на пятилетней Tesla может быть что угодно... Мексиканцы они такие еще сборщики...

И автор принципиально не затронул самое важное: каким макаром человечество собирается вырабатывать бОльшее количество электроэнергии?

Пока известен только один способ, относительно экологически чистого производства - АЭС. Но я что-то не вижу бума их строительства.

Знаю о принятых сроках прекращения выпуска машин с ДВС. Но где сроки ввода в строй АЭС? Ведь построить ее не так и просто и быстро. Нельзя ткнуть пальцем в любое место на карте и построить там АЭС. По крайней мере, вблизи должно быть солидное водохранилище или река.

Но те же "зеленые активисты" не горят желанием вырабатывать электроэнергию с помощью расщепления атома. А есть ли альтернативы? Солнечные батареи и ветряки

проблему не решать полностью. Уголь и нефть - не экологичны. И? Об этом политиканы не думают, им лишь бы получить места в парламенте. А там... А там видно будет.

Уже и автомобильные концерны начинают "роптать". Например, Ford прямо говорит, что планы электрофикации будут пересмотрены в меньшую сторону. Ford меняет стратегию и уменьшает инвестиции в развитие электромобилей. Установленные планы концерна Volkswagen также терпят крах. Замечено значительное снижение предзаказов на электромобили концерна.

в сентябре концерн заявил об отказе строительства новой фабрики для производства электромобилей на перспективной масштабируемой платформе SSP. Будущее уже не так и радужно?

Все дело в том, что настоящее будущее электромобилей еще не наступило. Но его активно протаскивают политиканы. А еще рано. Люди сами поймут, когда электромобиль станет на самом деле более выгоден, чем машина с ДВС. Не стоит просто торопить события. Всему свое время.

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