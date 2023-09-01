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Так, с чего бы начать?

- "Расстроившись из-за того, что моя 1070 ничего не тянет"... Нет, радовать апшеронских хейтеров не стану.

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- "Решив сохранить нашу планету в девственном виде, я решил отказаться от игр на ПК"... Грета все равно не оценит "жертву"...

- "Сойдя с ума на старости лет"... Нет, время еще не пришло...

Короче, пришла мне в голову идея поиграть в разные мобильные игры. Не то, чтобы я вообще в них никогда не играл. Просто не выходил за рамки жанра Зумообразных и Шарикоподобных.

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Если вы понимаете, о чем речь.

А тут решил проверить мобильные игры других жанров. Как пришла идея на самом деле? Просто вечером гуляешь по улице. Смотришь, как собачки кустики обнюхивают, кошки дерутся... Оцениваешь взглядом бескрайние просторы Руси-матушки. А тут мимо молодежь идет. И все, как зомби, уткнулись в экраны своих смартфонов.

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Да еще и в ушах наушники. Короче, проходящую мимо жизнь не видят и не слышат.

Что там происходит в соц.сетях, прости, Господи, я знаю. А вот, что за игры такие? Ну и начал проверять список из "Гугляплея". Только бесплатные и условно-бесплатные. Несколько жанров.

Никакого слова о графике в играх тут не будет. Не об этом речь. Просто выскажу свое мнение о самих играх.

Всего было проверено около двух десятков игр. Я ничего о них не знал. Совершенно. Просто ориентировался по краткому описанию. Ставил, играл какое-то время и удалял.

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Сначала о "гоночках". Этот жанр наиболее прост и понятен. Было несколько проектов. Например, Real Racing 3 ничем не зацепил вообще.

Буквально минут 20 и "до свидания". Дольше продержался проект "Уличные гонки 3D".

Очень быстро стало понятно, что без вовлечения в мутную схему выманивания моих кровных, дело с места не двинется...

Лучшим проектом оказалась игра NFS No Limits.

Да, там тоже много ненужной активности, явно намекающая, что "неплохо бы вашу тачку прокачать за наличные". Но, оказалось, что в игру можно играть и без этого. Хотя... Хочется машину оттюнинговать по самое "не хочу", да золота маловато... А копится оно ммееддллееннноо... Но, к слову, это единственная игра, которая осталась от протестированных на смартфоне.





Следующим шагом стал раздел игр, которые характеризуются, как "Поиск предметов"... Этот жанр я не люблю, но жена часто играет в такие игры на компьютере. И в некоторых случаях, я ей помогал с поиском особо спрятанных ложечек/горшочков. И вот скачиваю "Тайна отеля: поиск предметов".

И что? То же самое. Плюс идет тотальное уничтожение моих глаз! Ну, не видно на маленьком экране ни черта! Одно дело пялиться в монитор, другое - в крошечный экран смартфона. Нет, смартфон у меня стандартного размера. Но этого мало! Глаза сильно напрягаются. Найдутся "умники" в комментариях, что скажут: "бери нормальный смартфон с хорошим экраном". А это ничего не даст, ведь размер экрана все тот же... Короче, подобные игры идут мимо.





Потом я вспоминаю, что существует же некая игра Черт Бессмертный (или как-то так). Должны же быть его аналоги за бесплатно? Ищем игры жанра action RPG. Игры есть, стоит проверить и их.

Eternium.

Играл около часа. Вообще не понравилось. Все довольно мелкое. Сражения проходят неудобно для меня. И нет настройки уровня сложности. В этом имеется глубинный смысл. Ибо... Ибо элемент "донатной помойки" тут имеется.

Total RPG - вроде получше и попроще.

Но опять управление не нравится. Да и сама игра не цепляет совсем. И опять: катастрофически не хватает денег на апгрейд. Где их взять? Ну, вы понимаете...

Anima.

Ооо, это еще "тот шедевр"... Вроде, выглядит круто. Вроде, имеется сюжет. Но какой тут перевод! И опять имеется проблема с сохранением. Может я чего-то не понял, но дойдя до определенного уровня подземелий, вышел из игры. И... снова пошел с первого уровня, утешая себя мыслью "зато скилл прокачаю". Игра темная, местами все плохо различимо. Не дело это.

Arcane Quest Legend - так себе игра.

Все те же претензии: управление, сложность не выбирается. Все тонко намекает на покупку лучшего снаряжения за реальные деньги. Бои во всех перечисленных играх крайне убогие. Ничем не лучше древнего Titan Quest. С той лишь разницей, что в ней огромные пространства и можно бегать от врагов, особенно боссов. На мобильных играх этот фокус не проходит: локации очень маленькие и тебя просто зажимают в угол. И весь бой сводится к обмену ударами. Кто "толще", тот и побеждает.

Immortal awakening.

Это нечто вообще. Какой-то автобой. Я тут зачем? Или в начале минут 30 идет "завлекалочка", которая сменится в дальнейшем "суровой реальностью"? Вот это проверить не довелось, просто удалил эту муть.

Потом на глаза попалась игра Return to Shadow.

Каюсь, клюнул на персонажей. На деле, игра оказалась симулятором "вампирской фермы". Именно так ее стоит описывать. Строил я это вампирское хозяйство около часа. На большее, меня не хватило. Не мое, не интересно.

Были и другие проекты, но их "жизненны цикл" заканчивался еще быстрее.

И вот к таким выводам я пришел.

Основная цель мобильных игр: вытягивание у вас денег в виде всяческих апгрейдов/улучшений. То есть это все - "донатные помойки" разной степени загаженности. И ничего другого!

Следующий вывод более серьезен. Мобильные игры гораздо сильнее нагружают ваше зрение. Это было понятно и так. Но когда сам это испытываешь, понимаешь суть происходящего гораздо сильнее. Любой современный смартфон слишком мал для подобных развлечений. Минимально, нужен планшет с диагональю побольше. Но тогда теряется та самая мобильность. А теперь подумайте, сколько времени проводят ваши дети в мобильных играх. Они просто убивают свои глаза! И родители не могут как-то на это повлиять. Разве, что не покупать своему чаду смартфон. Ведь вечером дома можно ограничить ребенку время, которое он проводит за ПК. А как контролировать время за смартфоном? Никак. "Мама, я пошел гулять с Васей" - что там он будет делать родители не знают. Может в футбол играют, а может залипли в мобильном онлайне.

Из всех жанров, наиболее простыми и приспособленными к смартфону, оказались именно самые примитивные игры в духе Zuma

или Тетриса. Они гораздо легче воспринимаются зрением. Хотя, и с ними надо знать меру.

Так что, если хотите сохранить себе зрение, не пяльтесь постоянно в смартфон и не играйте в мобильные игры. А то, вон, мимо вас девушка в коротком платье прошла, а вы и не заметили...